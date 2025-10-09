Der TV-Streaming-Anbieter Zattoo hat in den letzten Jahren sein Portfolio mit allerhand FAST-Channels erweitert. Ab sofort stehen mit „Kultkrimi“ und „Telenovela ZDF“ zwei weitere FAST-Sender auf Zattoo zur Verfügung.

Neue FAST Channels „Kultkrimi“ und „Telenovela ZDF“

Bei ZATTOO gibt es ab sofort noch noch mehr Spannung und Gefühl, da der TV-Streaming-Anbieter mit „Kultkrimi“ und „Telenovela ZDF“ zwei neue FAST-Sender ins Portfolio aufgenommen hat.

KultKrimi

Spannende Fälle, auffallende Charaktere und markante Dialoge – einfach Kult! Auf dem neuen Sender “KultKrimi” laufen rund um die Uhr “Derrick”, “Der Alte”, “Ein Fall für zwei”, “Der Kommissar“, “Percy Stuart”, “Faust” und weitere Krimis, die in Zukunft folgen. Fans der unterschiedlichen Kult-Ermittler können sich bei ZATTOO auf insgesamt neun Serien mit 71 Staffeln und 933 Episoden freuen.

Telenovela ZDF

Auf dem Sender “Telenovela ZDF” tauchen Zuschauerinnen und Zuschauer in eine Welt voller Emotion, Humor, Liebe und Verrat ein. Ob in “Alisa – Folge Deinem Herzen”, “Bianca – Wege zum Glück”, “Wege zum Glück – Spuren im Sand”, “Hanna – Folge Deinem Herzen” oder “Julia – Wege zum Glück” – fünf Serien mit 63 Staffeln und 935 Episoden bieten bei ZATTOO alles, was die Herzen der Fans von deutschen Telenovelas höher springen lässt.

FAST steht für Free Ad-Supported Streaming Television. Kurzum: Ihr erhaltet kostenlose, werbefinanzierte TV-Sender.