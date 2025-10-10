Im Juli dieses Jahres verkündete Apple einen Personalwechsel in der Unternehmensführung. Jeff Williams, der viele Jahre lang als Chief Operating Officer (COO) agierte, übergab den Staffelstab bereits an Sabih Khan. Williams Plan sah es vor, dem Unternehmen bis zum Jahresende treu zu bleiben und dann in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen. Da wir uns langsam aber sicher dem Jahresende nähern, werden die weiteren Aufgaben von Williams nun intern verteilt.

Apple bereitet Abgang von Jeff Williams vor: Aufgaben werden neu verteilt

Ende 2025 geht Jeff Williams in den Ruhestand. Ein Großteil seiner aufgaben wird unter anderem an Craig Federighi und Eddy Cut verteilt. Blicken wir etwas detaillierter auf die Umverteilung.

Services-Chef Eddy Cue wird die Aufsicht über Apples Gesundheits- und Fitnessteams übernehmen, während Craig Federighi, Leiter der Softwareentwicklung, künftig das Betriebssystem der Apple Watch (watchOS) beaufsichtigen wird, so Bloomberg. Beide Führungskräfte verfügen jeweils über jahrzehntelange Erfahrung bei Apple, wo sie stetig an Einfluss gewonnen und zur Einführung einiger der bedeutsamsten Produkte des Unternehmens beigetragen haben.

Die Entscheidung, Cue mit der Leitung der Gesundheitsaktivitäten von Apple zu betrauen, erfolgt im Vorfeld der geplanten Einführung eines neuen Abonnementdienstes namens Health+. Die Entscheidung entspringt auch dem Wunsch, die Gesundheits- und Fitnessarbeit des Unternehmens unter einem Dach zu vereinen. Die von Sumbul Desai und Jay Blahnik geleiteten Gesundheits- und Fitnessgruppen berichteten lange Zeit an Williams. In der neuen Struktur werden die Teams unter Desai konsolidiert, wobei Cue ihr Chef sein wird. Gleichzeitig wird Blahnik wird unterstellt sein.

Wie bereits erwähnt, wird Federighi ab sofort die Entwicklung von watchOS verantworten. Es ist bereits die zweite Aufgabenerweiterung für den Manager in diesem Jahr. Zuvor wurde ihm die Entwicklung des Sprachassistenten Siri und visionOS – das Betriebssystem von Apple Vision Pro, zugesprochen.

Williams war von 2010 bis zum Jahr 2025 bei Apple als COO tätig.