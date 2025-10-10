In einem aktuellen Bericht widmet sich Blomberg derzeit der Aufgabenumverteilung bei Apple, die der Abgang von Jeff Williams zur Folge hat. Der langjährige Apple Chief Operating Officer geht Ende dieses Jahres in den wohlverdienten Ruhestand und im Vorfeld werden seine Aufgaben verteilt. Zuletzt agierte Jeff Williams als Senior Vice President of Design, Watch und Health. Diese Aufgaben werden größtenteils von Eddy Cue und Craig Federighi übernehmen. In diesem Zusammenhang thematisiert Mark Gurman auch einen kommenden Service namens „Apple Health+“.

Wann startet Apple Health+?

In den letzten Monaten gab es immer mal wieder zarte Hinweise darauf, dass Apple seine Service-Bereich ausbauen und mit Health+ einen neuen Gesundheits-Abo-Services anbieten möchte. Nun heißt es, dass dieser 2026 an den Start gehen könnte.

Gurman schreibt unter anderem

Die Entscheidung, Cue mit der Leitung der Gesundheitsaktivitäten von Apple zu betrauen, erfolgt im Vorfeld der geplanten Einführung eines neuen Abonnementdienstes namens Health+. Zudem entspringt die Entscheidung auch dem Wunsch, die Gesundheits- und Fitnessarbeit des Unternehmens unter einem Dach zu vereinen. […] Apples kommendes Health+-Abonnement wird einen Assistenten mit künstlicher Intelligenz beinhalten, der es Nutzern ermöglicht, ihr Wohlbefinden durch personalisierte Empfehlungen zu Ernährung, Bewegung und Schlaf zu steuern. Der Start dieses Dienstes ist für 2026 geplant.

Es wird interessant sein, wie Apple den Service preislich positioniert. Wir gehen davon aus, dass der Health+ einzeln abonniert werden kann und zudem Teil von Apple One (Bundle für verschiedene Apple Services) sein wird.

Im Frühjahr 2026 mit der Einführung des großen Siri-Upgrades gerechnet. Gut möglich, dass Apple parallel Health+ ankündigt. Denkbar ist allerdings auch, dass dieser Service Teil der Apple Worldwide Developers Conference im Juni 2026 wird.