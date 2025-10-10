Kurz vor dem Wochenende blicken wir traditionell auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. Neben neuen Episoden zu bereits gestarteten Serien begrüßen wir heute zwei neue Originals auf der Video-Streaming-Plattform. Die Rede ist von „The Last Frontier“ und „Auf Messers Schneide: Die Jagd nach den Michelin-Sternen“.

„The Last Frontier“ mit Jason Clarke ist gestartet

Bei „The Last Frontier“ handelt es sich um eine neue Original-Dramaserie der Co-Creators Jon Bokenkamp und Richard D’Ovidio mit Jason Clarke als Hauptdarsteller und ausführendem Produzenten. Ab sofort stehen die ersten beiden Folgen der zehnteiligen Thriller-Serie zur Ansicht bereit. Anschließend folgen immer freitags bis zum 05. Dezember neue Episoden.

„The Last Frontier“ folgt Frank Remnick (Clarke), dem einzigen US-Marshal, der für die ruhige, raue Wildnis Alaskas zuständig ist. Remnicks Zuständigkeitsbereich gerät aus den Fugen, als ein Gefangenentransportflugzeug in der abgelegenen Wildnis abstürzt und Dutzende gewalttätiger Häftlinge freilässt. Remnicks Aufgabe ist es, die Stadt zu beschützen, deren Schutz er geschworen hat. Doch er beginnt zu vermuten, dass der Absturz kein Unfall war, sondern der erste Schritt eines ausgeklügelten Plans mit weitreichenden und verheerenden Folgen.

Zur Einstimmung auf die Serie haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

„Auf Messers Schneide: Die Jagd nach den Michelin-Sternen“

Die Jagd nach den Michelin-Sternen“ (im Englischen hört die Doku auf die Bezeichnung „Knife Edge: Chasing Michelin Stars“) steht ebenso ab dem heutigen Freitag auf Apple TV+ bereit.

Habt ihr Interesse am Kochen oder an gutem Essen? Dann taucht in die neue Koch -Doku ein. Diese trägt den Namen „Auf Messers Schneide: Die Jagd nach den Michelin-Sternen“ und umfasst insgesamt acht Folgen.

„Auf Messers Schneide: Die Jagd nach den Michelin-Sternen“ erkundet die anspruchsvolle Welt der internationalen Spitzengastronomie mit exklusivem Zugang zum Guide Michelin während der gesamten Michelin-Saison. Die Doku begleitet die Schicksale von Spitzenköchen in einigen der weltweit einzigartigsten und renommiertesten Restaurants und entscheidet, ob sie den begehrten Stern gewinnen, behalten oder verlieren. Ob beim Versuch, den ersten Stern zu erringen, unermüdlich daran zu arbeiten, sich diese Auszeichnung zu sichern oder einen zweiten oder schwer erreichbaren dritten Stern zu erringen – jeder Koch steht vor einer ganz persönlichen Herausforderung.

Auch hier haben wir den offiziellen Trailer für euch.