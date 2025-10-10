Es dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben, dass Apple über das Jahr verteilt, mehrere Apple Watch Herausforderungen veranstaltet. Los geht es für gewöhnlich am 01. Januar mit der Neujahrs-Herausforderung, anschließend folgen zu unterschiedlichen Anlässen weitere Challenges. Heute wird der Welttag für psychische Gesundheit begangen und Apple hat begleitend eine neue Challenge gestartet.

Apple startet „Mindful Month 2024“-Challenge

Für gewöhnlich fordert euch Apple bei einer Apple Watch Challenge auf, sportlich aktiv zu sein und eine bestimmte Zeit aktiv zu sein bzw. eine bestimmte Strecke zurückzulegen. Heute geht es allerdings um die psychische Gesundheit.

In der Beschreibung zur Challenge heißt es

Herausforderung für den Welttag für psychische Gesundheit: Nimm dir am 10. Oktober Zeit, um all die Möglichkeiten zu schätzen, wie wir uns um uns selbst und andere kümmern können. Zeichne 10 Minuten Achtsamkeit oder Meditation mit einer App auf, die Achtsamkeitsminuten zu „Health“ hinzufügt, um diese Auszeichnung zu erhalten.

Nehmt euch Zeit, um euch auf euch zu besinnen, und etwas Gutes für eure mentale Gesundheit zu tun. Sobald ihr die Herausforderung gemeistert hat, erhalte ihr eine virtuelle Medaille, sowie Sticker, die ihr unter anderem in iMessage und FaceTime verwenden könnt.