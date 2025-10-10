Apple hat in dieser Woche eine Gruppe von Influencern zu einem durchaus ungewöhnlichen Event nach Colorado eingeladen, welches Wanderungen, Trailrunning und andere Outdoor-Aktivitäten umfasst. Das Event dient dazu, die kürzlich eingeführten Neuheiten iPhone 17 Pro Max, Apple Watch Ultra 3 und AirPods Pro 3 zu präsentieren.

Apple lädt zum Outdoor-Event nach Colorado

In den sozialen Medien veröffentlichten verschiedene Influencer ihre Einladung zum jüngsten Apple-Event, so auch Fotograf Johnny Hawk. Dieser zeigte seine Einladungskarte, auf der folgendes zu lesen ist: „Hallo Johnny. Wir freuen uns sehr, dich in Colorado begrüßen zu dürfen. Viel Spaß mit dieser Tasche voller wichtiger Dinge für deinen Aufenthalt hier. Bis bald!“ Der Einladung lag ein schwarzer Rucksack mit Apple-Logo sowie eine weiße Trinkflasche bei.

Zunächst wird ein den sozialen Medien vermutet, dass Apple verschiedene Medienvertreter, Influencer, Youtuber und Co. zu einem Event einlädt, um diesen im Vorfeld verschiedene Produktneuheiten zu zeigen. In den kommenden Wochen wird mit der Ankündigung des iPad Pro M5, MacBook Pro M5, Vision Pro M5, HomePod mini 2, AirTags 2 und einem neuen Apple TV 4K gerechnet.

Offenbar war dies allerdings nicht der Fall und das Event in den Rocky Mountains Dienste dazu, Influencern die neuen Apple September-Produkte zu präsentieren. So verriet Hawk, dass das Event genutzt wurde, um zu testen, wie sich die neuen iPhones, AirPods und die Apple Watch unter anspruchsvollen Außenbedingungen schlagen.