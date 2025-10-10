Das TIME Magazin veröffentlicht jedes Jahr seine prestigeträchtige Liste der besten Erfindungen. In diesem Jahr haben es gleich zwei Apple-Produkte geschafft, die Aufmerksamkeit der Redaktion auf sich zu ziehen. Die neuen AirPods Pro 3 sicherten sich einen festen Platz in der Hauptliste, während die Apple Watch Series 11 eine besondere Erwähnung erhielt.

AirPods Pro 3

Die AirPods Pro 3 (hier unser AirPods Pro 3 Test) sind weit mehr als nur Kopfhörer mit exzellenter Geräuschunterdrückung. TIME hebt besonders die neue Live-Übersetzungsfunktion hervor. Die Funktion übersetzt Gespräche mit anderssprachigen Personen in Echtzeit direkt ins Ohr. Die AirPods nutzen dafür ein iPhone mit Apple Intelligence. Zum Start werden bereits mehrere Sprachen unterstützt und das Angebot wird kontinuierlich ausgebaut. Leider ist die Funktion noch nicht in der EU verfügbar.

Doch die Innovation endet nicht bei der Kommunikation. Erstmals integriert Apple auch Sensoren zur Herzfrequenzmessung direkt in die Ohrhörer. Damit wird das persönliche Gesundheitsmonitoring noch unauffälliger und nahtloser in den Alltag integriert. Die doppelt so effektive Geräuschunterdrückung rundet das Paket ab.

Apple AirPods Pro 3 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung,... DIE WELTBESTE AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG BEI IN‑EAR KOPFHÖRERN – Reduziert bis zu 2x mehr...

BAHNBRECHENDE AUDIO PERFORMANCE – Erlebe fantastischen, dreidimensionalen Sound mit den AirPods...

Apple Watch Series 11

Auch die Apple Watch Series 11 wurde für ihre fortschrittlichen Gesundheitsfunktionen gewürdigt. Das Highlight ist hier die neue Bluthochdruckerkennung. Die Uhr kann nun frühzeitig auf Anzeichen von chronisch hohem Blutdruck hinweisen. Dafür analysiert der optische Herzsensor, wie die Blutgefäße auf jeden Herzschlag reagieren.

Apple Watch Series 11 GPS 46 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Diamantschwarz und Sportarmband... BLUTHOCHDRUCK MITTEILUNGEN – Die Apple Watch Series 11 kann Anzeichen für chronischen...

KENN DEINEN SCHLAFINDEX – Mit dem Schlafindex kannst du einfach deinen Schlaf tracken. Du...

Ein Blick über den Tellerrand

Neben den Apple-Produkten hat es auch der kabellose Over-Ear-Kopfhörer Nothing Headphone (1) auf die Liste des TIME Magazins geschafft. Mit dabei sind auch die Nintendo Switch 2 und die Meta Ray-Ban Display-Brille, die smarte Informationen direkt ins Sichtfeld einblendet.

Auch Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz wie Googles DeepMind Genie 3 und Dienste für Kreative wie Adobes Podcast Enhance Speech fanden Beachtung. Abgerundet wird die Auswahl durch praktische Alltagshelfer wie den Dyson PencilVac und zukunftsweisende Mobilitätslösungen wie den autonomen Fahrdienst Waymo Driver.