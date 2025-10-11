Für Besitzer einer Vision Pro rückt der Traum, bei einem NBA-Spiel direkt am Spielfeldrand zu sitzen, in greifbare Nähe. Wie Apple offiziell bestätigt hat, werden ausgewählte Spiele der Los Angeles Lakers im „Immersive Video“-Format live auf das Headset gebracht. Damit soll das heimische Sofa zur exklusiven Tribüne werden und der Sportübertragung eine völlig neue Dimension verleihen.

Ausgewählte Lakers-Spiele live auf der Vision Pro

Was genau bedeutet „immersiv“ in diesem Zusammenhang? Es handelt sich hierbei nicht um eine gewöhnliche Übertragung. Stattdessen werden spezielle Kameras von Blackmagic Design direkt am Spielfeld und unter den Körben positioniert. „Immersive Video“ kombiniert hochauflösende 180-Grad-Videos und 3D-Audio, um den Zuschauern ein Erlebnis zu bieten, das sich lebensechter anfühlt. Die Kameras fangen das Geschehen aus Perspektiven ein, die Zuschauern normalerweise verwehrt bleiben.

Das Ganze erfolgt mit Genehmigung von Spectrum SportsNet. Die Zuschauer werden die Intensität jedes Spiels spüren, als wären sie am Platz, mit Perspektiven, die in traditionellen Sendungen unmöglich einzufangen sind. Der Spielplan wird später in diesem Herbst bekannt gegeben, wobei das erste Spiel Anfang nächsten Jahres über die kommende Spectrum SportsNet-App für Vision Pro verfügbar ist.

Apple schreibt

Zusätzlich zu Live-Spielen für Fans im regionalen Rundfunkgebiet der Lakers – das Südkalifornien, Hawaii und Teile des südlichen Nevada, einschließlich Las Vegas, umfasst – werden Apple Vision Pro-Nutzern in ausgewählten Ländern und Regionen vollständige Wiederholungen und Highlights von Spielen sowohl über die SportsNet- als auch über die NBA-App verfügbar sein. Diese Live-Spiele werden mit der neuen URSA Cine Immersive Live-Kamera von Blackmagic Design aufgenommen, einer Version der Kamera, die Anfang dieses Jahres zur Aufnahme von Apple Immersive für Vision Pro auf den Markt kam und nächstes Jahr erhältlich sein wird.

Die Live-Spiele der Lakers sind nicht die ersten Apple Immersive Inhalte für Apple Vision Pro. Apple Vision Pro-Benutzer können in Apple Immersive eine wachsende Reihe von Originalserien und Filmen genießen, darunter Adventure, Metallica, VIP: Yankee Stadium und die brandneue Tour De Force von CANAL+ und MotoGP. Neue Filme des Audi F1-Teams, Red Bull und weiterer globaler Studios und Marken werden in den kommenden Monaten erscheinen.