Apples Pläne sehen offenbar so aus, dass das Unternehmen aus Cupertino das MacBook Pro mit dem „Standard“-M5-Chip vor den Modellen mit den leistungsstärkeren M5 Pro und M5 Max Chips veröffentlichen wird. Während das MacBook Pro M5 zeitnah angekündigt werden könnte, werden die leistungsstärkeren Modelle Anfang 2026 erwartet.

Apple wird MacBook Pro M5 vor den M5 Pro und M5 Max Modellen auf den Markt bringen

Glaubt man den aktuellen Informationen von Appleinsider, so plant Apple einen gestaffelten Verkaufsstart beim MacBook Pro mit M5-Chip-Familie. Der Bericht besagt, dass das MacBook Pro mit M5-Chip zeitnah auf den Markt kommen wird. Dieses Modell wird seitens Apple bereits mit der bisher unveröffentlichten Version von macOS 26.0.2 testet.

Das 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max sollen Anfang 2026 erscheinen. Auf diesen Modellen soll macOS 26.3 vorinstalliert sein. Dieses Update könnte im Januar freigegeben werden. Es wäre nicht das erste Mal, dass Apple sich für einen gestaffelten Verkaufsstart entscheidet. Auch beim M1 und M2 entscheid sich Apple für diese Vorgehensweise. Beim M3 und M4 kamen der Standard-Chips sowie die Pro und Max-Chips gleichzeitig beim MacBook Pro zum Einsatz.

Im vergangenen Monat tauchten in der Datenband der US-Regulierungsbehörde FCC ein unveröffentlichtes MacBook Pro auf. Dies untermauert die These, dass erst nur das 14 Zoll MacBook Pro mit M5-Chip auf den Markt kommen und die leistungsstärkeren Modelle zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Auch weitere Macs werden in dem Artikel behandelt. Demnach könnte das neue M5 MacBook Air im Frühjahr 2026 erscheinen und der Mac mini sowie ein neuer Mac Studio sollen im Sommer 2026 folgen.

Neben dem MacBook Pro mit M5-Chip könnte Apple noch zeitnah das iPad Pro mit M5-Chip ankündigen. Dieses Gerät tauchte kürzlich bereits in einem Unboxing-Video auf.