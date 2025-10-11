Dass sich ein Hersteller von der Konkurrenz inspirieren lässt, gehört fast schon zum Alltagsgeschäft, doch manchmal wird es einfach nur übertrieben. Genau diesen Eindruck vermittelt der chinesische Smartphone-Hersteller Vivo mit seinem neuen Betriebssystem OriginOS 6. Kaum hat Apple mit iOS 26 das neue Liquid Glass Design eingeführt, präsentiert Vivo eine Benutzeroberfläche, die Apples Ästhetik so detailgetreu übernimmt, dass man zweimal hinsehen muss.

Mehr als nur Inspiration

Wer OriginOS 6 in Aktion sieht, könnte meinen, ein iPhone in der Hand zu halten. Die Ähnlichkeiten sind nicht nur oberflächlich, sondern ziehen sich durch das gesamte System. Das fängt bei der Uhr an und setzt sich im Control Center fort. App-Icons im bekannten Squircle-Design, glasartige Buttons mit sanften Rundungen und transparente Ordner schaffen ein Gesamtbild, das stark an Apples Vorlage erinnert.

Selbst das Dock und die Benachrichtigungen spiegeln die Liquid Glass Optik wider. Auch die Hintergrundbilder kommen uns mehr als bekannt vor. Sie schaffen mit ihrem 2D zu 3D Effekt eine klare Anlehnung an Apples Spatial Scenes. Vivo hat sich hier nicht nur inspirieren lassen, sondern eine fast lückenlose Adaption geschaffen.

Marketing mit Wasser-Metapher

Natürlich vermeidet Vivo in seiner Kommunikation jeden direkten Bezug zu Apple. Stattdessen nutzt das Marketing eine blumige Wasser-Metapher, um die flüssigen Animationen und die neue Optik zu beschreiben. Man spricht von Bewegungen, die fließen, und einer Bedienung ohne Ruckler. Die Wortwahl wirkt wie der Versuch, eine eigene Erzählung um ein Design zu spinnen, das unverkennbar anderswo seinen Ursprung hat.

Ein Kompliment mit Beigeschmack

Dass andere Hersteller Apples Design aufgreifen, bestätigt dessen enorme Wirkung. Apple selbst nannte iOS 26 die größte optische Überarbeitung seit Jahren. Liquid Glass scheint damit einen neuen Trend zu setzen.

Für Apple ist die Entwicklung jedoch ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es eine Bestätigung der eigenen Designstärke, andererseits geht ein Stück Einzigartigkeit verloren. Die Kopie durch die Konkurrenz zeigt aber vor allem eines. Apples Entscheidungen haben nach wie vor das Gewicht, die Branche zu prägen.