Apple arbeitet intern an der Entwicklung von iOS 26.0.2. Nun sind erste Spuren des kommenden iOS-Updates in Serverlogs aufgetaucht. Dies dürfte ein Indikator dafür sein, dass die finale Freigabe nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Rund vier Wochen ist es her, dass Apple das große Update auf iOS 26 veröffentlicht hat. Vor zwei Wochen erschien iOS 26.0.1 als Bugfix-Update. Dieses behob unter anderem Wi-Fi und Bluetooth-Probleme beim iPhone Air, iPhone 17 und iPhone 17 Pro, Probleme mit der Kamera-App sowie bei VoiceOver und mehr.

Auch bei iSO 26.0.2 wird es sich um ein reines Bugfix-Update handelt, welches Apple nutzt, um Fehler zu beseitigen, Sicherheitslücken zu stopfen und die Leistung des Systems zu optimieren. Nachdem Macrumors nun erste Spuren von iOS 26.0.2 entdeckt hat dürfte es nicht mehr lange dauern, bis die finale Freigabe erfolgt. Uns würde es nicht wundern, wenn iOS 26.0.2 innerhalb der nächsten beiden Wochen veröffentlicht wird.

Begleitend zu iOS 26.0.2 könnten auch macOS 26.0.2 und Co. freigegeben werden. Kürzlich hieß es, dass Apple bereits einen bislang unveröffentlichten Mac mit macOS 26.0.2 testet. Dabei könnte es sich um das 14 Zoll MacBook Pro mit M5-Chip handeln. Die leistungsstärkeren 14 Zoll und 14 Zoll MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max könnten zu einem späteren Zeitpunkt auf den Markt kommen.