Apple übernimmt regelmäßig kleinere Unternehmen, um Technologie und Know-How „einzukaufen“. Nun hat das Unternehmen aus Cupertino offenbar seine Fühler erneut ausgestreckt und möchte das Startup „Prompt AI“ kaufen.

Apple möchte Startup Prompt AI kaufen

CNBC berichtet, dass Apple kurz vor einer Vereinbarung mit Prompt AI steht, um „Talente und Technologie“ des Startups zu kaufen. Es heißt, dass der Deal auf der Zielgeraden sei, da die Verantwortlichen des Startups am vergangenen Donnerstag eine Mitarbeiterversammlung abhielten, um die mögliche Vereinbarung zu diskutieren und über die nächsten Schritte zu informieren.

In dem Bericht heißt es

Die Unternehmensleitung von Prompt informierte die Mitarbeiter am Donnerstag bei einer Mitarbeiterversammlung über die bevorstehende Transaktion und sagte, dass diejenigen, die nicht zu Apple wechseln, ein reduziertes Gehalt erhalten und ermutigt werden, sich auf offene Stellen im Unternehmen zu bewerben. […] Die Investoren werden im Rahmen des Deals einen Teil des Geldes erhalten, aber nicht entschädigt. Die Mitarbeiter von Prompt wurden gebeten, Apple bis auf Weiteres nicht zu erwähnen, während sie nach anderen Jobs suchen oder Freunde und Familie über ihre Situation informieren.

Prompt AI? Noch nie gehört? Das Flaggschiffprodukt von Prompt ist Seemour. Es wendet KI auf Sicherheitskameras an, um bestimmte Personen, Haustiere und andere Tiere oder Objekte in einem Haushalt zu erkennen und Warnungen und textbasierte Beschreibungen ungewöhnlicher Aktivitäten zu senden oder Fragen zu beantworten, was vor der Kamera passiert ist. Während die Seemoor-App gut funktioniert, sei das dahinterstehende Geschäftsmodell jedoch gescheitert. Die Seemoor-App soll eingestellt werden und Nutzer sollen informiert werdend ass ihre Daten gelöscht und ihre Privatsphäre Geschütz wird.

Prompt wurde 2023 gegründet und sammelte im selben Jahr 5 Millionen US-Dollar Startkapital unter der Leitung von AIX und Abstract Ventures ein. Zu den Mitgründern gehören CEO Tete Xiao, ein renommierter KI-Forscher mit einem Doktortitel in Informatik von der UC Berkeley, und Präsident Trevor Darrell, Gründer des Berkeley Artificial Intelligence Research (BAIR) Lab.