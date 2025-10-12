Apple hat sich dazu entschieden, seine Video-App Clips einzustampfen. Ab sofort lässt sich diese nicht mehr aus dem App Store herunterladen und installieren. Diejenigen, die die App bereits installiert haben, können die App weiterhin nutzen. Zudem können Anwender, die die App bereits in der Vergangenheit heruntergeladen haben, diese jederzeit wieder über ihr Apple Konto aus dem App Store laden und installieren. Nur Neuinstallationen sind nicht möglich.

Apple stampft Clips an

Apple hatte seine Video-App Clips im Jahr 2017 veröffentlicht und im Laufe der Zeit mit allerhand Updates aufgewertet. So erhielt die App unter anderem Unterstützung für Memojis und Animojis und auch der LiDAR-Scanner kompatibler iPhone-Modelle könnte genutzt werden, um immersive AR-Spaces zu kreieren. Auch verschiedene Filter und Optionen wurden mit den unterschiedlichen Updates hinzugefügt. Zuletzt wurde die App allerdings eher stiefmütterlich versorgt und nicht mehr mit neuen Funktionen versehen. Nun ist Clips mehr oder weniger Geschichte.

Vorhanden Clips-Projekte sind nicht verloren. Apple informiert in einem Support-Dokument, dass ihr diese sichern könnt, und zwar mit allen Effekten, die ihr möglicherweise euren Clips hinzugefügt habt. Alternativ könnt ihr euch Clips ohne Effekte sichern. Eure Videos könnt ihr euch in anderen Apps wie Fotos ansehen oder neue Videos mit iMovie oder anderen Apps von Drittanbietern, wie InShot, VN Video Editor und GoPro Quik, erstellen.

Um Videos innerhalb von Clips zu speichern, öffnet ihr das entsprechende Video und tippt anschließend auf die Teilen-Schaltfläche (unten rechts). Nun tippt ihr auf Optionen und auf das Video. Im nächsten Schritt stehen verschiedene Einstellungen zur Auswahl (u.a. die Wahl des Seitenverhältnisses). Ihr könnt die Videos in der Fotos-Mediathek oder an anderen Orten, z.b. iCloud Drive, speichern. Möchte ihr einzelne Videoclips ohne Effekte speichern, so ist dies auch möglich. Ihr öffnet ein Projekt, tippt auf einen Clip im Projekt, um ihn auszuwählen, wischt auf den Werkzeugen nach links und tippet dann auf „Clip speichern“. Der Clip wird in eurer Fotomediathek gespeichert und einem Album namens Clips hinzugefügt.