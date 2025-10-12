Nachdem der Trubel um die September-Neuheiten abebbt, richtet sich unser Blick traditionell auf den Oktober. Der Monat bringt oft weitere Veröffentlichungen und laut Bloombergs Mark Gurman soll es „diese Woche“ bereits mit neuen Apple-Produkten weitergehen. Statt einer großen Bühnenshow im Apple Park erwartet uns jedoch eine Ankündigung mit etwas weniger Rampenlicht per Pressemitteilung. Dennoch können wir uns auf einige Highlights freuen.

Der M5-Chip feiert seine Premiere

Im Mittelpunkt der kommenden Veröffentlichungen steht zweifellos der neue M5-Chip. Zwei Geräte gelten als sichere Kandidaten für das Leistungsupgrade in der nächsten Woche. Das iPad Pro und die Vision Pro sollen die Ersten sein, die von der nächsten Chip-Generation profitieren.

Konkrete Details zu Leistung und Architektur des M5 sind noch nicht bekannt, doch die Erwartungen liegen bei deutlich mehr CPU- und Grafikpower sowie einer spürbar verbesserten Neural Engine. Es wäre keine Überraschung, wenn Apple die KI-Fähigkeiten dieses Chips besonders hervorhebt, da das Thema künstliche Intelligenz auch in Cupertino immer mehr in den Fokus rückt.

Wie Gurman erklärt, wird „wahrscheinlich“ nächste Woche auch ein neues MacBook Pro angekündigt. Wer allerdings auf die stärksten Konfigurationen hofft, braucht noch etwas Geduld. Berichten zufolge wird zunächst nur das Basismodell mit dem M5-Chip erscheinen. Die leistungsfähigeren Varianten mit M5 Pro und M5 Max lassen voraussichtlich noch bis Anfang nächsten Jahres auf sich warten.

Geduld bei anderen Geräten

Ein Blick auf die von Gurman erwähnten Produkte zeigt, dass einige erwartete Geräte noch etwas länger auf sich warten lassen. So sollen sich der HomePod mini, das Apple TV und die AirTags zwar einem Release nähern, ein konkreter Zeitplan fehlt jedoch. Es empfiehlt sich also, die Erwartungen vorerst auf die M5-basierten Geräte zu konzentrieren und sich bei allem anderen in Geduld zu üben.