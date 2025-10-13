Nachdem Apple im vergangenen Monat die AirPods Pro 3 angekündigt und auf den Markt gebracht hat (hier unser AirPods Pro 3 Test) sind die Arbeiten an kommenden AirPods-Modellen längst angelaufen wird.

Apple arbeitet an H3-Chip für kommende AirPods

Mark Gurman von Bloomberg hat über das Wochenende eine neue Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Mit diesem geht er nicht nur auf neue Apple Produkte ein, die schon diese Woche angekündigt werden könnten, er blickt auch auf die Zukunft der AirPods-Familie. So laufen die Arbeiten bei Apple bereits an einem H3-Chip, den AirPods 5 sowie neuen AirPods Pro. Ob es sich dabei tatsächlich um die AirPods Pro 4 handelt, oder ob Apple eine aktualisierte Version der AirPods Pro 3 plant, bleibt abzuwarten. Gurman spricht nur von einer „neuen Version“ der „High-End In-Ear-Kopfhörer“. Mit einem neuen Chip würde die Namensgebung AirPods Pro 4 in unseren Augen zumindest Sinn machen.

Analyst Ming Chi Kuo sagte letzten Monat, dass die AirPods Pro im kommenden Jahr ein deutlich größeres Hardware-Upgrade erhalten werden, inklusive einer Infrarot-Kamera. Ein chinesischer Leaker war allerdings der Auffassung, dass diese Modell mit Infrarot-Kamera ein Higher-End-Modell der AirPods Pro 3 sein wird. Ähnlich geht Apple auch bei den AirPods 4 vor. Die AirPods 4 gibt es in zwei Ausführungen, einmal mit und einmal ohne aktive Geräuschunterdrückung.

Gurman gab weiter zu Protokoll, dass Apple seinen H3-Chip der nächsten Generation für drahtloses Audio mit verbesserter Klangqualität und geringerer Latenz entwickelt. Denkbar ist zudem eine weitere Verbesserung der aktiven Geräuschunterdrückung.

Zudem sollen zwei Varianten der AirPods 5 in der Entwicklung sein. Genau wie bei den AirPods 4 könnte Apple diese als Standard-Modell und als Option mit ANC anbieten. Der Pulsmesser, der Apple bei den AirPods Pro 3 eingeführt hat, soll nicht in den AirPods 5 landen. Allerdings gab der Apple-Insider zu Protokoll, dass Apple mehrere neue Gesundheitsfunktionen für zukünftige AirPods plant, wie z.B. die Temperatur Erfassung.

Die Infrarotkameras, die Apple kommenden AirPods-Modellen spendieren könnte, könnten In-Air-Gesten unterstützen und so das Zusammenspiel der AirPods mit Vision Pro verbessern.

Zu den AirPods Max äußerte sich Gurman nicht. Zuletzt sagte er, dass er frühestens im Jahr 2027 mit einem neuen Modell rechnet.