Apple hat vor wenigen Augenblicken offiziell bestätigt, dass der Apple Original-Film „F1 – Der Film“ am 12. Dezember 2025 sein weltweites Streaming-Debüt feiert und auf Apple TV startet. An dieser Stelle sprechen wir ganz bewusst von Apple TV und nicht von Apple TV+, da Apple seinen Video-Streaming-Dienst am heutigen Tag umbenannt hat.

„F1 – Der Film“ gibt am 12. Dezember 2025 sein Streaming-Debüt

Apple Original Films hat soeben bekannt, dass „F1 – Der Film“, der umsatzstärkste Sportfilm aller Zeiten mit Brad Pitt in der Hauptrolle und unter der Regie von Joseph Kosinski, nach seinem rekordverdächtigen Kinostart am Freitag, den 12. Dezember, sein weltweites Streaming-Debüt auf Apple TV geben wird.

Seit seinem Kinostart am 27. Juni 2025 hat „F1 – Der Film“ weltweit an den Kinokassen mehr als 629 Millionen Dollar umgesetzt. „F1 – Der Film“ ist nicht nur der umsatzstärkste Sportfilm, sondern auch der umsatzstärkste Originalfilm des Jahres und der erfolgreichste Start eines Original-Realfilms in den USA in den letzten fünf Jahren. Zudem ist „F1 – Der Film“ Brad Pitts bisher umsatzstärkster Film. Der Film kann mit einem A-CinemaScore und einer Zuschauerbewertung von 97% auf Rotten Tomatoes aufwarten und wird weiterhin als der authentischste Rennspielfilm aller Zeiten gefeiert.

Um was geht es in dem Film? Sonny Hayes (Brad Pitt), der als „der Größte, der nie einer war“ bezeichnet wurde, war das vielversprechendste Phänomen der Formel 1 der 1990er Jahre, bis ein Unfall auf der Strecke beinahe seine Karriere beendete. Dreißig Jahre später ist er ein umherziehender Rennfahrer, als er von seinem ehemaligen Teamkollegen Ruben Cervantes (Javier Bardem) angesprochen wird, dem Besitzer eines kriselnden Formel 1-Teams, das kurz vor dem Zusammenbruch steht. Ruben überredet Sonny, in die Formel 1 zurückzukehren, um eine letzte Chance zu haben, das Team zu retten und der Beste der Welt zu werden. Er wird an der Seite von Joshua Pearce (Damson Idris) fahren, dem Top-Neuling des Teams, der sein eigenes Tempo vorgeben will. Doch während die Motoren aufheulen, holt Sonny seine Vergangenheit ein und er erkennt, dass in der Formel 1 der Teamkollege die schärfste Konkurrenz ist – und dass man den Weg zur Erlösung nicht alleine gehen kann.

Falls ihr den Film noch noch im Kino gesehen habt, so habt ihr ab dem 12. Dezember 2025 die Möglichkeit, den Film in den heimischen vier Wänden zu genießen.