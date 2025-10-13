Apple hat gerade offiziell – und ganz nebenbei – bestätigt, dass Apple TV+ in Apple TV umbenannt wird. Gleichzeitig spricht das Unternehmen von einer neuen, dynamischen Identität für seinen Video-Streaming-Dienst.

Apple TV+ wird in Apple TV umbenannt

Apple hat heute bekannt gegeben, dass der Apple Original-Film „F1 – der Film“ weltweit am 12. Dezember 2025 auf seinem Video-Streaming-Portal starten wird. Diejenigen, die die Pressemitteilung genau gelesen haben, werden festgestellt, dass Apple seinen Service Apple TV+ in Apple TV umbenannt hat.

Kurz und knapp schreibt Apple in der Mitteilung

Apple TV+ heißt jetzt einfach Apple TV, mit einer lebendigen neuen Identität.

Weiter heißt es

Apple TV ist über die Apple TV App in über 100 Ländern und Regionen auf über einer Milliarde Bildschirmen verfügbar, darunter iPhone, iPad, Apple TV, Apple Vision Pro, Mac, beliebte Smart TVs von Samsung, LG, Sony, VIZIO, TCL und anderen, Roku- und Amazon Fire TV-Geräte, Chromecast mit Google TV, PlayStation- und Xbox-Spielkonsolen sowie unter tv.apple.com für 12,99 US-Dollar pro Monat mit einer siebentägigen kostenlosen Testversion für neue Abonnenten. Für eine begrenzte Zeit können Kunden, die ein neues iPhone, iPad, Apple TV oder Mac kaufen und aktivieren, drei Monate lang Apple TV kostenlos nutzen.

Auch wenn Apple TV+ offiziell in Apple TV umbenannt wurde, findet ihr auf der Apple-Webseite noch an allen Ecken und Kanten die „alte“ Bezeichnung Apple TV. Vermutlich wird es noch etwas Zeit dauern, bis alle Formulierungen angapsst wurden.