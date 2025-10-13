Apple scheint den Fokus von Vision Pro auf smarte Brillen gelenkt zu haben. Zumindest haben wir in den letzten Wochen mehrfach gelesen, dass sich die Ingenieure in Cupertino verstärkt der Entwicklung von smarten Brillen zugewandt haben. Offenbar denkt man auch schon eins, zwei Schritte voraus. Ein aktuelles Gerücht besagt, dass Apples smarte Brille der zweiten Generation mit einem In-Lens-Display über zwei Modi verfügen, je nachdem mit welchem Gerät sie verbunden sind.

Apples smarte Brillen mit In-Lens-Display könnten über zwei Modi verfügen

Markt Gurman widmet sich mit der jüngsten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters nicht nur Apple Produkten, die unmittelbar bevorstehen sowie kommenden AirPods-Modellen, er thematisiert auch Smarte Brillen.

So wurde dem Apple-Insider zugetragen, dass eine zukünftige Version von Apples intelligenten Brillen möglicherweise eine Vollversion des visionOS-Betriebssystems ausführen kann, wenn sie mit einem Mac gekoppelt ist, und dann zu einer leichteren, mobilfreundlicheren Oberfläche wechseln kann, wenn sie mit einem iPhone gekoppelt ist.

Grundsätzlich würde eine solche Brille mit den Meta Ray Bans konkurrieren, die jetzt mit einem In-Lens-Display erhältlich sind. Apple bringt vermutlich allerdings zunächst ein Brille ohne In-Lens-Display auf den Markt. Apples erste intelligente Brille wird laut Gurman Lautsprecher für die Musikwiedergabe, Kameras für Fotos und Videos, Sprachsteuerung und möglicherweise Gesundheitsfunktionen bieten. Diese Brille könnte im nächsten Jahr angekündigt und im Jahr 2027 auf den Markt kommen.