Apple hat vor wenigen Augenblicken die dritte Beta zu iOS 26.1 und iPadOS 26.1 veröffentlicht. Damit bewegen wir uns wieder einen kleinen Schritt auf die finale Version zu und Entwickler erhalten eine neue Möglichkeit, sich mit dem kommenden X.1 Update zu beschäftigen.

Apple gibt Beta 3 zu iOS 26.1 & iPadOS 26.1 frei

Blickt man auf die vergangenen Jahre, so hat Apple seine X.1 Updates für iPhone und iPad regelmäßig im Oktober freigegeben. Dies scheint auch in diesem Jahr der Plan zu sein. Am heutigen Tag kommen wir bei der Beta 3 zu iOS 26.1 und iPadOS 26.1 an. Die Installation erfolg in gewohnter Manier direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Hier muss allerdings eine Apple ID hinterlegt sein, die mit eurem Entwicklerkonto verknüpft ist.

Die ersten beiden Betas haben bereits angedeutet, wohin die Reise geht. Mit der Beta 1 hatte Apple bereits verschiedene Neuerungen und Verbesserungen implementiert und unter anderem neue Sprachen für Apple Intelligence und Live-Übersetzung eingeführt, sowie Optimierungen an der Telefon-App, Apple Music, Fotos, Safari und Kalender vorgenommen. Dies setzte sich mit der Beta 2 fort und so kümmerte sich Apple unter anderem darum, Fehlbedienungen beim Wecker zu vermeiden. Die Beta 3 wird vermutlich einen ähnlichen Weg einschlagen. Sobald uns Informationen vorliegen, welche Verbesserungen die neueste Beta-Version mit sich bringt, werden wir Nachberichten.

Update: Auch die Beta 3 zu macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1, HomePod Software 26.1 und visionOS 26.1 ist da.