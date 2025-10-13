Apple hat auf YouTube ein 9-minütiges Video veröffentlicht, um euch die Entscheidung zwischen dem iPhone Air, iPhone 17 und iPhone 17 Pro zu erleichtern. Das Video hört auf den Namen „Der bin mir unsicher Guide: Entdecke die neue iPhone Familie“.

Apple veröffentlicht 9-minütiges zu neuen iPhone-Modellen

Im vergangenen Monat hat Apple gleich vier neue iPhone-Modelle angekündigt und auf den Markt gebracht. Die Rede ist vom iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Falls ihr aktuell noch unsicher seid, welches Modell das richtige für euch ist, so hält Apple ein neues Video für euch bereit.

In der Videobeschreibung zu „Der bin mir unsicher Guide: Entdecke die neue iPhone Familie“ heißt es

Wir zeigen dir die großartigen Innovationen beim leistungsstarken iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max, beim neuen iPhone Air – unserem bisher dünnsten iPhone – und beim fantastischen iPhone 17.

Zunächst einmal fasst Apple die Hauptfunktionen der neuen Modelle in einer Übersicht zusammen. Anschließend spricht das Unternehmen etwas detaillierter über die Neuerungen. So thematisiert der Hersteller hinsichtlich des iPhone 17 Pro zum Beispiel das neue Kamerasystem, den leistungsstärkeren A19 Pro, das Dampfkammer-Kühlsystem sowie die längere Akkulaufzeit.