Apple kann mit dem Verkaufsstart des iPhone 17 Lineup durchaus zufrieden sein. Laut Analysten hinkt das iPhone Air den anderen Modellen jedoch noch hinterher. Ein Grund hierfür findet sich in China, denn Apples dünnstes iPhone wird auf dem wichtigen Markt noch nicht verkauft. Für Kunden in China hat das Warten nun bald ein Ende, denn der offizielle Verkaufsstart steht unmittelbar bevor.

Vorbestellungen beginnen am Freitag

Wie Tim Cook persönlich über den chinesischen Dienst Weibo mitteilte, wird das iPhone Air ab diesem Freitag, dem 17. Oktober, zur Vorbestellung verfügbar sein. Die ersten Geräte sollen dann bereits in der folgenden Woche, am Mittwoch, dem 22. Oktober, an die Kunden ausgeliefert werden. Damit schließt Apple eine unerwartete Lücke, die sich beim globalen Verkaufsstart aufgetan hatte.

Ursprünglich war der Verkaufsstart für China zeitgleich mit anderen Ländern geplant. Regulatorische Hürden im Zusammenhang mit dem reinen eSIM-Design des Geräts führten jedoch zu einer unbestimmten Verzögerung. Im Gegensatz zu vielen westlichen Märkten sind physische SIM-Karten in China noch immer weit verbreitet und der Standard für die meisten Nutzer. Die Umstellung auf eine rein digitale SIM ist daher ein schwieriger Schritt in China. Es wird sich zeigen, wie schnell die chinesischen Mobilfunkanbieter und Kunden die neue Technologie annehmen werden.

Ein Blick auf die Quartalszahlen

Auch wenn die ersten Verkaufszahlen nicht mehr vollständig in den anstehenden Quartalsbericht einfließen, ist der Zeitpunkt des Starts geschickt gewählt. Wenn Apple am 30. Oktober seine Geschäftsergebnisse vorstellt, kann das Management bereits erste Daten zur Markteinführung in China vorlegen und einen positiven Ausblick auf das laufende Quartal geben.