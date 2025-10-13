Vor wenigen Augenblicken ist die Vodafone CallYa-Herbstaktion gestartet und ehrlicherweise haben wir genau auf diese bereits seit längerer Zeit gewartet. Nun ist es endlich soweit und ihr könnt euch über die Vodafone CallYa Sonderseite 45 Euro Bonus-Guthaben sichern (Code BONUS45), so das ihr CallYa M drei Monate komplett kostenlos erhaltet. Falls ihr den Tarif anschließend nicht mehr benötigt, kündigt ihr mit Ablauf der drei Monate, so das keine weiteren Kosten mehr entstehen.

3 Gratis-Monate: Vodafone CallYa M

Heute die beliebte Vodafone CallYa Bonusaktion gestartet. Dieses Mal dürft ihr euch über 45 Euro Bonusguthaben beim Kauf eines CallYa Allnet Flat M Pakets freuen. Das bedeutet, dass die ersten drei Monate mit Allnet Flat und 30 GB pro Monat kostenlos sind. Die Aktion ist Zeltich befristet und endet am 03. November.

CallYa Allnet Flat M

30GB Datenvolumen

4G / LTE und 5G

Telefon- und SMS-Flat innerhalb Deutschlands

500 Minuten / SMS von Deutschland in die EU

WiFi-Calling

EU-Roaming

Keine Mindestlaufzeit

Kein Anschlusspreis

mit Gutschein BONUS45 erhaltet ihr 45 Euro Bonusguthaben

Das besondere an der aktuellen Aktion ist, dass ihr den Vodafone CallYa M insgesamt 12 Wochen und somit nahezu 3 Monate komplett gratis nutzen könnt. Mit dem Gutscheincode „BONUS45“ erhaltet ihr 45 Euro Startguthaben. Dies wiederum entspricht der Grundgebühr für die genannten 12 Wochen. Schneller kann man kein Geld sparen.

Bei dieser Aktion handelt es sich um einen verdammt heißen Deal. Jeder Neukunde erhält beim Erwerb von CallYa M 45 Euro Startguthaben, sodass die ersten 3 Monate kostenlos sind. Sollte euch der Tarif – aus welchen Gründen auch immer – nicht gefallen, so könnt ihr diesen kündigen, so dass euch keine weiteren Kosten entstehen. Das Risiko ist aus unserer Sicht absolut überschaubar. Interesse? Dann greift direkt zu. Der Gutscheincode ist nur noch heute gültig.

>>> Hier geht es zum Vodafone CallYa Digital <<<