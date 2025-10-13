Vodafone hat heute bekannt gegeben, dass der Mobilfunkanbieter Test in Hannover durchgeführt hat und einen Tempo-Rekord im Mobilfunknetz mit 6-Gigahertz-Frequenzen erzielen konnte.

Vodafone testet Mobilfunknetz mit 6-GHz-Spektrum

Vodafone erklärt, dass die Zuweisung von Frequenzspektrum im oberen 6-Gigahertz-Band für 5G und 6G die Mobilfunk-Netze für Millionen Verbraucher spürbar verbessern würde. Aus diesem Grund beschäftigt sich das Unternehmen bereits mit der Materie, um Nutzern schnellstmögliche mobile Verbindungen zu ermöglichen.

Durch den Einsatz eines 5G-Carrier-Aggregation-Verfahrens im oberen 6-Gigahertz-Band wurden Rekord-Downlink-Datenraten von 2,5 Gigabit pro Sekunde möglich. Das ist deutlich schneller als die heutige durchschnittliche 5G-Geschwindigkeit. Gleichzeitig ermöglicht das Band eine sehr gute Indoor-Erreichbarkeit. Das Testergebnis zeigt: Das obere 6 GHz-Band ist für den Mobilfunk optimal geeignet und kann die Leistung von Mobilfunk-Netzen künftig deutlich steigern.

Vodafone schreibt

Die Tests zeigten außerdem, dass ein 200-MHz-Kanal bei 6 GHz in verschiedenen Innen- und Außenbereichen fast doppelt so viel mobilen Datendurchsatz liefert wie ein 100-MHz-Kanal. Da immer mehr Kunden Dateien, Fotos und Videos in soziale Medien und KI-Plattformen hochladen, hat Vodafone zusätzlich Uplink-Tests in öffentlichen Innenräumen durchgeführt. Dabei verzeichnete Vodafone Geschwindigkeiten zwischen 50 Mbit/s und 180 Mbit/s. Bei dem Test kam ein Standard-Smartphone mit einem MediaTek M90 Modem zum Einsatz, dessen Chipsatz 200-MHz-Bandbreiten im 6-GHz-Frequenzspektrum unterstützt.

Durch die Zuweisung des oberen 6-GHz-Bands an den Mobilfunk lassen sich im Hinblick auf die zukünftigen Anforderungen an die Mobilfunk-Netze Kapazitätsengpässe verhindern. Zudem zielen die sich weiterentwickelnden globalen Standards für 6G, die von der Branchenorganisation 3GPP vorangetrieben werden, auf eine verbesserte Frequenz- und Energieeffizienz sowie die Einführung neuer Softwarefunktionen ab 2030 über Kanäle von mindestens 200 MHz ab. Dies entspricht einer Verdopplung der ursprünglich für 5G festgelegten maximalen Kanalgröße von 100 MHz.

Vodafone setzt sich dafür ein, dass das obere 6-GHz-Band vollständig für Mobilfunk geöffnet wird und nicht wie bereits das untere 6-GHz-Band für die WLAN-Nutzung freigeben wird.