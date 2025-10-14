Vergangenes Wochenende kamen Gerüchte auf, dass Apple im Laufe dieser Woche neue Produkte ankündigen wird. Nun hat Apple selbst bestätigt, dass in Kürze ein neues Produkt erscheinen wird. Vieles spricht dafür, dass es sich bei der Neuheit um ein MacBook Pro mit M5-Chip handeln wird.

MacBook Pro mit M5 kommt in Kürze

Apple Senior Vice President Greg Joswiak meldet sich zu fortgeschrittener Stunde am heutigen Dienstag Abend auf X zu Wort und teasert ein neues Produkt an. Konkret hat der Apple Marketing-Chef ein kurzes Video auf dem Kurznachrichten-Dienst veröffentlicht.

Joswiak schreibt

Mmmmm… something powerful is coming.

In dem kurzen Video heißt es „Coming soon.“. Zu sehen ist die Silhouette eines MacBook Pro. Dieses ist leicht in der Form eines V aufgeklappt. V steht im römischen für die 5, welches wiederum den M5-Chip symbolisieren könnte. Wenn man die Anzahl der „M´s“ im X-Beitrag von Joswiak zählt, kommt man ebenfalls auf 5.

Mmmmm… something powerful is coming. pic.twitter.com/hHDYwuisJC — Greg Joswiak (@gregjoz) October 14, 2025

Aktuell gehen wir davon aus, dass Apple am morgigen Mittwoch das 14 Zoll MacBook Pro mit M5 Chip ankündigen wird. Das 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max Chip dürften zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt werden.