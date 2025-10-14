Seit vielen Jahren engagiert sich Apple im Bereich „erneuerbare Energien“. Doch nicht nur irgendwie über dem großen Teich ist Apple aktiv, auch bei uns in Europa hat das Unternehmen in den letzten Jahren mehrere Projekte realisiert. Nun startet Apple weitere, neue Solar- und Windprojekte in Europa, speziell zur Deckung des Strombedarfs, der durch die Nutzung von Apple Produkten durch europäische Kunden entsteht.

Apple baut erneuerbare Energieprojekte in Europa aus

Apple realisiert neue Projekte für saubere Energie in Europa mit neuen großflächigen Solar- und Windpark. Diese entstehen aktuell in Griechenland, Italien, Lettland, Polen und Rumänien. In Kombination mit einer in Spaniern in Betrieb genommenen Solaranlage werden die heute angekündigten – von Apple ermöglichten Projekte – 650 Megawatt an zusätzlicher Kapazität für erneuerbare Energien in europäische Stromnetze einspeisen und mehr als 600 Millionen Dollar an Investitionen freisetzen. Bis zum Jahr 2030 sollen dadurch über eine Million Megawattstunden sauberer Strom für Apple Nutzer erzeugt werden.

Apple arbeitet weiter an seinem Ziel, bis zum Jahr 2030 über seinen gesamten Fußabdruck hinweg CO2 neutral zu werden. Apple ermöglicht erneuerbare Energieprojekte, um den Stromverbrauch europäischer Kunden beim Laden und Nutzen ihrer Apple Geräte auszugleichen. Bis zum Ende dieses Jahrzehnts plant Apple, den daraus resultierenden weltweiten Stromverbrauch seiner Kunden zu 100 Prozent durch saubere Energie abzudecken, indem weltweit neue Wind- und Solarprojekte ausgebaut werden.

Apple erklärt, dass die die Energie, die zum Laden und Betreiben von Apple Geräten benötigt wird – im Jahr 2024 etwa 29 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen von Apple ausgemacht hat. Um diese Emissionen zu adressieren, unterstützt Apple Projekte im Bereich erneuerbare Energien, die dort ansetzen, wo sie den größten Einfluss auf Stromnetze weltweit haben — mit dem Ziel, CO₂-Emissionen zu vermeiden, die beim Laden und Verwenden von Apple Geräten entstehen.

Backen wir etwas konkreter auf das Projekt in Griechenland. Dort hat das Unternehmen eine langfristige Vereinbarung zur Abnahme von Strom aus einem 110 MW-Solarprojekt unterzeichnet, das HELLENiQ ENERGY gehört und von diesem Unternehmen betrieben wird.