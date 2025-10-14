Apple hat gestern nicht nur die die Beta 3 zu iOS 26.1 freigegeben (hier findet ihr die Neuerungen), auch für macOS 26.1 steht eine neue Beta-Version für Entwickler als Download bereit. Die neue Beta für das Mac-Betriebssystem enthält konkrete Hinweise darauf, dass Apple am Apple Pro Display XDR 2 arbeitet.

Apple arbeitet an Pro Display XDR 2

Apple hat die Beta 3 zu macOS 26.1 verteilt und genau diese enthält Hinweise auf ein neues Pro Display XDR 2 mit eingebauter Kamera.

Konkret berichtet 9to5Mac, dass die neueste macOS Tahoe-Beta neue „Pro Display XDR Camera“ und „Pro Display XDR Desk View Camera“-Codezeichenfolgen enthält. Dies deutet daraufhin, dass Apple plant, eine neue Version des externen Monitors mit einer integrierten Center-Stage-Kamera zu veröffentlichen.

Center Stage ist eine Apple-Kamera-Funktion, die euch während Videoanrufen im Bild zentriert hält, auch wenn ihr euch bewegt. Die Schreibtischansicht, die eine Kamera mit Center Stage-Unterstützung erfordert, kann gleichzeitig euer Gesicht und eine Überkopfansicht Ihres Schreibtisches zeigen.

Beim aktuellen Pro Display XDR verzichtet Apple auf einen eingebaute Kamera sowie Lautsprecher. Das Gerät wurde im Dezember 2019 auf den Markt gebracht. Es handelt sich um ein 32 Zoll Display mit 6K-Auflösung und einer 60Hz Bildwiederholfrequenz und eine Displayhelligkeit von bis zu 1.600 Bits. Zudem bietet das Gerät einen Thunderbolt 3-Anschluss und drei USB-C-Anschlüsse.

Zuletzt hatte Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass Apple an zwei neue Displays arbeitet. Dabei könnte es sich um einen Nachfolger des Pro Display XDR und des Apple Studio Display handeln.