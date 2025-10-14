Ende 2023 startete die Action-Komödie „The Family Plan“ auf Apple TV+ (Damals hieß der Video-Streaming-Service noch Apple TV+. Mittlerweile wurde dieser in Apple TV umbenannt). Seit Ende 2024 ist bekannt, dass es eine Fortsetzung des erfolgreichen Films geben wird. Bevor „The Family Plan 2“ am 21. November 2025 auf Apple TV startet, steht nun der offizielle Trailer bereit.

Apple TV veröffentlicht Trailer zu „The Family Plan 2“ mit Mark Wahlberg

Lange müsst ihr nicht mehr warten, bis die Fortsetzung von „The Family Plan“ auf Apple TV startet. Mark Wahlberg wird den Film produzieren und seine Rolle als Dan Morgan wieder aufnehmen. Michelle Monaghan, Zoe Colletti und Van Crosby sind ebenfalls wieder in den Hauptrollen zu sehen. Simon Cellan Jones wird auch als Regisseur der Action-Komödie zurückkehren.

Apple beschreibt „The Family Plan 2“ wie folgt

In „The Family Plan 2“ ist Ferienzeit und Dan (Mark Wahlberg) hat für seine Frau Jessica (Michelle Monaghan) und die Kinder einen perfekten Urlaub im Ausland geplant – bis eine mysteriöse Gestalt aus seiner Vergangenheit (Kit Harington) mit einer offenen Rechnung auftaucht. Ein internationales Katz-und-Maus-Spiel beginnt, in dem Dan und seine Familie sich durch eine Reihe von Banküberfällen, Urlaubseskapaden und Verfolgungsjagden in malerischer europäischer Landschaft kämpfen, streiten und zusammenfinden.

Der Trailer gibt euch einen kleinen Einblick, was euch in der Action-Komödie erwartet.