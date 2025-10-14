Mit dem Release von iOS 26 erhielt auch die Apple Wallet eine größere Überarbeitung. Vor allem die neuen Bordkarten sind deutlich praktischer geworden. Drei Wochen nach dem Release des Updates unterstützte mit United Airlines dann auch die erste Fluggesellschaft die neuen Funktionen. Nun ziehen weitere Fluggesellschaften nach.

Mehr als nur ein QR Code

Die überarbeiteten Bordkarten bieten weit mehr als nur den schnellen Zugriff auf einen Scan Code. Dank der Integration von Live Aktivitäten werden Fluginformationen wie Gate und Boardingzeit direkt auf dem Sperrbildschirm angezeigt, sodass man nicht ständig die App öffnen muss. Besonders hilfreich ist die eingebaute Flughafenkarte, die den Weg zum richtigen Gate erleichtert. Wer schon einmal nervös am Gepäckband auf seinen Koffer gewartet hat, wird die „Wo ist“-Integration zur Gepäckverfolgung zu schätzen wissen, natürlich vorausgesetzt, man hat einen AirTag im Einsatz.

Diese Fluggesellschaften sind bald dabei

United Airlines hat als erste große Fluggesellschaft die neuen Funktionen freigeschaltet. Apple hat jedoch nun bestätigt, dass neun weitere Partner bereits in den Startlöchern stehen. Reisende dürfen sich auf eine baldige Unterstützung bei Air Canada, American Airlines, Delta Air Lines und JetBlue freuen. Auch die Lufthansa Group ist Teil dieser ersten Welle, was für europäische Fluggäste besonders relevant ist. Abgerundet wird die Liste von Jetstar, Qantas, Southwest Airlines und Virgin Australia.

Einen konkreten Zeitplan für die Einführung hat Apple leider nicht genannt. Nachdem United Airlines den Anfang gemacht hat, steigt jedoch die Hoffnung, dass Wettbewerber wie American Airlines, Delta Air Lines und insbesondere die Lufthansa Group noch vor der nächsten großen Reisesaison nachziehen werden. Apple betont außerdem, dass dies nur der Anfang sei und zukünftig weitere Fluggesellschaften folgen sollen.