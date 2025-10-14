Erst gestern hat Apple seinen Video-Streaming-Dienst Apple TV+ in Apple TV umbenannt. Ihr könnt jetzt Apple TV über Apple TV auf dem Apple TV gucken. Begleitend hat Apple Senior Vice President of Services Eddy Cue einen Auftritt im Podcast The Town.

Eddy Cue: Apple TV hat deutlich mehr Abonnement als man denkt

Im Podcast-Interview hat sich Eddy Cuu verschiedenen Themen Rund um den Streaming-Dienst Apple TV geäußert. Angesprochen auf die kolportierte Abonnentenzahl von 45 Millionen Nutzer, nannte Cue keine exakten Zahlen. Allerdings gab der Apple Service-Chef zu verstehen, dass es deutlich mehr Abonnenten sind, als es Gerüchte vermuten lassen. Dies impliziert, dass der Apple Video-Streaming-Dienst deutlich beliebter ist, als viele Analysten denken.

Apple TV+ kostet hierzulande 9,99 Euro pro Monat. Ursprünglich war der Service Ende 2019 zum Preis von 4,99 Euro mtl. gestartet. Ehrlicherweise muss man allerdings auch sagen, dass sich das Portfolio an Original-Serien, -Filme und -Dokus immens vergrößert hat. Zudem ist Apple TV Bestandteil von Apple One.

Zu der grundsätzlichen Leistung von Apple TV sagte Cue

„Sehen Sie, es ist viel schwieriger, als es aussieht“, sagte er über den Aufbau einer Abonnentenbasis mit Originalserien und -filmen und ohne eine bestehende Inhaltsbibliothek. Er fügte hinzu: „Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Produktion anderthalb Jahre lang ausfallen würde, ich hatte auch keinen neunmonatigen Streik vorhergesehen. Wir waren also etwas weiter zurück, als ich es mir gewünscht hätte. Aber wo wir heute stehen, ist großartig.“

Auch nach den Äußerungen von Cue lässt sich schwer abschätzen, wieviele Abonnenten Apple TV verzeichnet? 50 Millionen? 70 Millionen? 100 Millionen? Fraglich ist auch, ob Apple TV profitabel ist. Angeblich pulvert Apple jährlich 4 Milliarden Dollar in den Service.