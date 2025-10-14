Das iPhone 17 kommt laut einer neuen Marktanalyse bei den Kunden offensichtlich gut an. So gut, dass Apple im dritten Quartal dieses Jahres fast mit dem langjährigen Marktführer Samsung gleichgezogen hat. Neue Daten von IDC zeigen, wie knapp das Rennen an der Spitze des Smartphone-Marktes geworden ist und welche Strategien hinter dem Erfolg stecken.

Ein bemerkenswerter Erfolg

Laut IDC konnte Apple im dritten Quartal seinen Marktanteil auf 18,2 Prozent steigern. Das entspricht 58,6 Millionen verkauften iPhones und einem Wachstum von 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Samsung bleibt zwar mit 19 Prozent Marktanteil und 61,4 Millionen ausgelieferten Geräten noch an der Spitze, doch der Vorsprung schmilzt.

In einem wirtschaftlich angespannten Umfeld weiterhin so viele Premium-Geräte zu verkaufen, ist sicherlich eine Leistung für beide Hersteller. Der Erfolg beruht nicht allein auf technischen Innovationen in den Geräten selbst. Die Analysten von IDC betonen, dass die Hersteller es meisterhaft verstehen, Kunden den Kauf teurer Geräte zu erleichtern. Neben der stetigen Weiterentwicklung von Hard- und Software spielen attraktive Trade-In-Angebote und flexible Finanzierungsmodelle wie Apples eigenes Upgrade-Programm eine entscheidende Rolle. Solche Angebote nehmen potenziellen Käufern die finanziellen Hürden und machen die Entscheidung für ein Upgrade deutlich einfacher.

Die IDC-Analysten bezeichnen Apples Leistung als einen bemerkenswerten Erfolg. Die Kombination aus attraktiven Premium-Produkten und cleveren Verkaufsstrategien scheint der Schlüssel zum Erfolg zu sein. Selbst externe Faktoren wie neue Handelszölle konnten die Nachfrage bisher nicht spürbar bremsen. Es wird interessant zu beobachten sein, ob Apple diesen Schwung in das wichtige Weihnachtsquartal mitnehmen kann, um sich vielleicht sogar die Spitzenposition zu sichern.