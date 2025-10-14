Mit dem iPhone 17 und dem iPhone Air bietet Apple wieder einige Kameraverbesserungen an. Besonders auf die Frontkamera mit ihrer neuen Center Stage Funktion ist das Unternehmen stolz. In einem neuen Interview mit Businessworld erläutern Führungskräfte von Apple, warum sie sich in diesem Jahr für eine solch grundlegende Überarbeitung der Selfie-Kamera entschieden haben.

Das alltägliche Selfie-Dilemma

In den neuen iPhones kommt erstmals ein quadratischer Sensor zum Einsatz, der nicht nur ein breiteres Sichtfeld bietet, sondern auch Selfies mit bis zu 18 Megapixeln ermöglicht. Das Besondere an der Kamera ist die neue Flexibilität. Man muss das iPhone nicht mehr umständlich drehen, um ein Selfie im Querformat aufzunehmen. Stattdessen kann man es einfach hochkant halten und die Kamera passt den Bildausschnitt intelligent an.

Die Entscheidung für die neue Kamera war eine direkte Reaktion auf das Verhalten der Nutzer. Jon McCormack, Apples Leiter für Kamerasoftware, beschreibt Beobachtungen aus dem Alltag:

„Wir erleben, wie Selfie-Sticks eingesetzt werden, wie Nutzer zur 0,5-fach-Ultraweitwinkelkamera wechseln, wie sie ihr iPhone in die horizontale Position drehen und wie sie ihr iPhone sogar an die größte Person in der Gruppe weitergeben, um für die Selfie-Aufnahme eine maximale Armlänge zu erreichen“, erklärt McCormack. „Was hier passiert, ist, dass unsere Nutzer versuchen, die Kamera für sich arbeiten zu lassen, aber wir wussten, dass wir das besser machen können … Was wäre, wenn die Kamera einfach verstehen könnte, was man aufnehmen möchte, und dann diese Anpassungen für den Nutzer vorgenommen würden?“

Eine Lösung aus jahrelanger Entwicklung

Die technologische Umsetzung war das Ergebnis jahrelanger Vorbereitung. Erst jetzt waren die Rechenleistung und das Industriedesign so weit fortgeschritten, um diese Vision zu realisieren. Megan Nash, Produktmanagerin für das iPhone, erklärt, dass die Entwicklung des A19 und A19 Pro Chips auch auf die neue Frontkamera ausgerichtet war. Beide Prozessoren nutzen eine spezielle Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle, die einen effizienten Datentransfer zwischen dem neuen großen Bildsensor und dem Chip ermöglicht.

Der große Sensor ermöglicht es auch, den Action Modus bei jeder Videoaufnahme standardmäßig zu aktivieren, ohne dass der Nutzer eingreifen muss. Man kann also gehen, Rad fahren oder laufen und sich darauf verlassen, dass die Aufnahme wackelfrei wird.