Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die dritte Beta zu iOS 26.1 und Co. veröffentlicht. Seitdem ist sie Developer-Beta bereits auf dem ein oder anderen Endgerät gelandet, so dass wir bereits einen ersten Überblick erhalten, welche Neuerungen enthalten sind.

Diese Neuerungen stecken in der iOS 26.1 Beta 3

Die Beta 3 macht da weiter, wo die Beta 2 aufgehört hat. Die Entwickler arbeiten an verschiedenen Ecken und Kanten, beseitigen Fehler, optimieren die Leistung des Systems und implementieren kleinere Neuerungen.

Aus Apple TV+ wird Apple TV

Bereits gestern sind wir auf eine aktuelle Namensänderung bei Apple eingegangen. Apples Video-Streaming-Dienst heißt zukünftig Apple TV statt Apple TV+. In diesem Zusammenhang hat Apple auch das App-Icon überarbeitet. Es weist nun einen Farbtupfer statt nur die Farbe Grau auf. Das neue Logo zeigt sich in der Beta 3.

Local Capture

Die nächste Änderung betrifft die Local-Capture-Funktion. Diese ist zwar nicht neu, mit dem kommenden X.1 Update findet sich allerdings eine Option in den Einstellungen wieder. iOS 26.1 bietet die Möglichkeit, die Verstärkung bei der lokalen Audioaufnahme mit einem angeschlossenen Mikrofon anzupassen. Die Option findet ihr unter Einstellungen -> Allgemein -> Local Capture. Dort könnt ihr auch festlegen, wo die Aufnahme gespeichert werden soll, und ob die Aufnahme auf reine Audio-Aufnahmen beschränkt werden soll.

Hinweise auf die Einbindung weiterer KI-Anbieter

Im Programmcode der iOS 26.1 Beta 3 gibt es zudem Hinweise darauf, dass neben ChatGPT zukünftig weitere KI-Anbieter unterstützt werden. Apples Plan sieht es vor, dass mehrere KI-Anbietern die Zusammenarbeit mit Apple Intelligence ermöglicht wird, darunter Google Gemini. Im Programmcode wurde die Zeichenfolge „ChatGPT“ durch „Drittanbieter“ ersetzt.