Apple hat heute die dritte öffentliche Beta-Version von iOS 26.1 veröffentlicht. Diese folgt nur einen Tag nach der Version für Entwickler. Das Update enthält die üblichen kleinen Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen, die für Betas in späteren Phasen typisch sind. Es gibt jedoch auch optische und praktische Anpassungen. Zudem gibt es einen Hinweis auf neue KI-Dienste von Drittanbietern.

Ein frisches Gesicht für Apple TV

Eine der auffälligsten Änderungen ist das neue Symbol der Apple TV App. Es passt sich der erwarteten neuen Markenidentität an, bei der Apple TV+ wohl schlicht zu Apple TV wird. Wer die App öffnet, wird jedoch feststellen, dass die Umstellung noch nicht ganz abgeschlossen ist. Im Inneren wimmelt es noch von Verweisen auf das alte Apple TV+.

Mehr Kontrolle im System

Auch in den Einstellungen hat sich etwas getan. Ein neuer Menüpunkt namens „Lokale Aufnahme“ erlaubt es Nutzern, einen festen Speicherort für Audio- und Videoaufzeichnungen aus Anrufen festzulegen. Laut 9to5Mac gibt es auch den neuen Schalter „Prefer Single-Touch Actions“. Wie der Name schon andeutet, können einige Elemente der Benutzeroberfläche damit durch einfaches Antippen statt durch Wischen bedient werden. Vermutlich hängt dies mit der Wecker- und Timer-Änderung zusammen, bei der die „Stopp“-Taste durch eine neue Wischgeste ersetzt wurde.

Flüssigere Animationen im Kontrollzentrum

Apple hat auch an der Optik gefeilt. Die Animationen im Kontrollzentrum wirken in der neuen Beta deutlich flüssiger und federnder.

iOS 26.1 beta 3 makes the animations in control center more fluid and bouncy pic.twitter.com/08HXBn8QRc — Aaron (@aaronp613) October 13, 2025

Vorbereitungen für mehr KI

Unter der Haube deutet sich noch eine spannende Entwicklung an. Apple scheint die Integration weiterer KI-Dienste von Drittanbietern neben ChatGPT vorzubereiten. Ob diese Erweiterung bereits mit der finalen Version von iOS 26.1 kommt oder erst in einem späteren Update wie iOS 26.2 folgt, bleibt abzuwarten. Es zeigt aber, wohin die Reise für Apple in Sachen künstlicher Intelligenz gehen könnte.