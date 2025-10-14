Im Januar dieses Jahres und pünktlich zur Consumer Electronics Show kündigt Withings mit BPM Vision ein neues Blutdruckmessgerät mit EKG-Funktion an. Dieses ist ab sofort zum Preis von 179,95 Euro erhältlich.

Withings BPM Vision ist da

In den vergangenen Jahren haben wir euch verschiedne Withings Produkte vorgestellt und diese ausführlich getestet. Mit Withings BPM Vision erweitert der Pionier im Bereich Connected Health nun sein Portfolio.

Mit BPM Vision bringt Withings ein neues Blutdruckmessgerät auf den Markt, das Blutdruckmessung und Vorhofflimmererkennung in einem Gerät kombiniert und so die Überwachung der Herzgesundheit zu Hause vereinfacht. Mit einem großen, hochauflösenden Farbbildschirm und interaktiven Tasten liefert BPM Vision klinisch präzise Blutdruckmessungen und führt euch für Schritt durch den gesamten Messvorgang.

BPM Vision überträgt beim Synchronisieren alle Messwerte automatisch in die Withings App (iOS & Android). Dort werden sie anschaulich ausgewertet und als Verlauf dargestellt. So behalten ihr eure Herz-Kreislauf-Gesundheit im Blick und könnt die Ergebnisse bei Bedarf direkt mit medizinischem Fachpersonal teilen, um fundierte und persönliche Gespräche über die eigene Gesundheit zu führen.

Über den Cardio Check-Up Service (im kostenpflichtigen Gesundheitsservice Withings+ enthalten) können die mit BPM Vision erfassten EKG-Messungen außerdem bis zu viermal im Jahr innerhalb von 24 Stunden von zertifizierten Kardiologen ausgewertet werden. Beim Kauf eines BPM Vision über withings.com ist eine einmonatige kostenlose Withings+ Testphase enthalten, die eine erste Auswertung ermöglicht. Auch ohne Withings+ Abonnement stehen Nutzern alle Messfunktionen des Geräts vollständig zur Verfügung. Withings+ kann jederzeit optional hinzugebucht und im Rahmen eines Monats- oder Jahresabonnements flexibel gekündigt werden.

Wichtige Funktionen von BPM Vision

CE-zertifiziertes Medizinprodukt zur Blutdruckmessung

Integriertes Einkanal-EKG – erkennt innerhalb von 30 Sekunden durch einfaches Auflegen der Finger auf die Sensoren an der Vorderseite mögliche Anzeichen von Vorhofflimmern

EasyTrack – Schritt-für-Schritt-Anleitungen auf einem 2,8-Zoll hochauflösenden Farbdisplay für optimale Messgenauigkeit

Sofortige, farbcodierte Rückmeldung – leicht verständliche Ergebnisse gemäß europäischen Richtlinien für Bluthochdruck

TripleTrust – Drei aufeinanderfolgende Messungen zur Bestätigung der Zuverlässigkeit, wie von medizinischen Fachkräften empfohlen

FlexiFit Manschette – Verstellbare Manschette lässt sich individuell anpassen; Standardgröße im Lieferumfang enthalten, XL separat erhältlich

Schutzhülle inklusive – sorgt zusätzlich für Stabilität und den optimalen Betrachtungswinkel bei jeder Messung, ob zu Hause oder unterwegs.

Außergewöhnliche Akkulaufzeit von einem Jahr – Aufladung per USB-C in weniger als 6 Stunden

AutoSync+ – Integrierte WLAN-Verbindung für automatische Synchronisierung

Unbegrenzter Speicherplatz – Kostenlose, unbegrenzte Datenspeicherung in der App; Speicherung von bis zu 16 Messungen zwischen zwei Synchronisierungen auf dem Gerät

Preis & Verfügbarkeit

Withings BPM Vision kann ab sofort zum Preis von 179,95 Euro auf withings.com bestellt werden. In Kürze wird das Gerät auch über Amazon sowie ausgewählte Handelspartner verfügbar sein.