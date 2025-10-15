Soundcore – ein Tochterunternehmen von Anker – hat soeben Soundcore Work angekündigt. Dabei handelt es sich um einen kleinen KI-Sprachrekorder für mehr Effizienz im Arbeitsalltag. Das Gerät kann Meetings aufzeichnen, transkribieren und übersetzen.

Soundcore Work ist da

Ab sofort ist Soundcore Work, ein smarte Sprachrekorder mit integrierter, magnetischer Ladestation, bei uns in Deutschland verfügbar. Der kleine Audiorekorder ist lediglich 2,3 Zentimeter klein und wiegt dabei nur 10g. Er kann ganz einfach an der Ladeeinheit angedockt werden. Mit dem Work lassen sich lange Diskussionen (natürlich nur mit Einverständnis aller Beteiligten gemäß § 201 StGB) in über einhundert Sprachen aufnehmen und KI-gestützt zusammenfassen, während die automatische Transkription jedes Wort erfasst – inklusive der Identifikation einzelner Sprecher.

Soundcore Work richtet sich in erster Linie an Geschäftskunden, so dass Meetings nicht mehr nacharbeiten werden müssen. Dies sorgt für eine enorme Zeitersparnis. Der Audiorekorder lässt sich in der Basis nutzen, anstecken oder auch als Kette um den Hals tragen. Trotz der minimalen Maße steckt maximale Sicherheit darin – denn alle Transkriptionen bleiben lokal auf dem acht Gigabyte großen Speicher oder werden mit KI-Anpassungen via AWS mit höchstem Datenschutz (TLS 1.3 und ECDH mit AES-256) in die persönliche Cloud übertragen. So ist der soundcore Work nicht nur ein digitales Notizbuch, sondern ein vertraulicher Helfer für den Arbeitsalltag. Der integrierte Akku hält acht Stunden. Über die Ladeeinheit kommen weitere 32 Stunden hinzu, ehe der Rekorder wieder an das USB-C-Ladegerät muss.

Preis & Verfügbarkeit

Soundcore Work ist ab sofort zum Preis von 159,99 Euro erhältlich. Darin sind monatlich 300 Transkriptionsminuten enthalten. Wer mehr braucht, wählt je nach Einsatzweck zwischen der Pro-Mitgliedschaft (110,99 Euro im Jahr oder 17,99 Euro im Monat für monatlich 1.200 Minuten) oder bucht einzelne Minutenpakete (zum Beispiel einmalig 120 Minuten für 2,99 Euro). Bis Ende März 2026 gibt es sechs Pro-Monate kostenlos.