Seit längerem wird kolportiert, dass Apple an neuen Smart Home Produkten arbeitet. Dabei werden immer wieder ein Home Hub, eine Sicherheitskamera, eine Videotürklingel sowie ein iPad mit Roboterarm genannt. Nun tauchen Informationen zum möglichen Zeitplan auf und auch ein Preis für Apple Home Hub wird gehandelt.

Apple Home Hub könnte 350 Dollar kosten

Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass Apple im nächsten Jahr seinen Home Hub und eine Indoor-Sicherheitskamera auf den Markt bringen wird. Im Jahr 2027 soll eine Art Tablet mit Roboterarm folgen.

In dem Bericht heißt es, dass der Apple Home Hub über ein iPad-ähnliches 7 Zoll Display verfügen soll und Apps ausführen und Smart-Home-Geräte steuern kann. Offenbar sind zwei unterschiedliche Versionen in Arbeit. Eine Variante könnte für die Wandmontage konzipiert sein und das zweite ein reines Tischmodell sein. Der Home-Hub soll über eine Lautsprecherbasis verfügen, die „einer mit einem Bildschirm ausgestatteten Version des HomePod mini ähnelt.

Beide Versionen des Home Hubs sollen über eine FaceTime-Kamera für Videoanrufe und Sensoren verfügen, um die Person zu erkennen, die das Gerät verwendet. So soll der Home Hub in der Lage sein, zwischen verschiedenen Nutzern zu unterscheiden und die verfügbaren Apps und Funktionen für jede Person anzupassen. Als möglichen Preis nennt Gurman 350 Dollar.

Ursprünglich hieß es, dass Apple seinen Home Hub im März 2025 auf den Markt bringen. Allerdings könnte das Gerät aufgrund der Verzögerungen beim großen Siri-Upgrade ebenfalls nach hinten geschoben worden sein. Zuletzt hieß es, dass die fortschrittlichere Version von Siri mit iOS 26.4 im Frühjahr 2026 eingeführt wird. Gleichzeitig könnte der Apple Home Hub starten.

Im selben Jahr könnte noch Apples selbst entwickelte Sicherheitskamera eingeführt werden. Der Tischroboter wird hingegen für 2027 prognostiziert. Der Tischroboter soll ein ähnliches Design wie der Home Hub, besitzen aber über ein 9 Zoll-Display und einen motorisierten Arm, der den Bildschirm im Arbeitsbereich eines Benutzers bewegen kann, verfügen. Dieses Modell könnte aufgrund der verbauten Komponenten deutlich teurer sein.

Interessanterweise berichtet Gurman, dass Apple seine kommenden Smart Home Produkte in Vietnam herstellen möchte, um die Abhängigkeit von China weiter zu verringern. Normalerweise lässt Apple komplett neue Produkte in China herstellen. Nun könnte es zu einem Strategiewechsel kommen. Für die Fertigung der Smart Home Produkte wird BYD genannt. Diesen Hersteller dürftet ihr von Elektrofahrzeugen oder von Speicherlösungen von Solaranlagen kennen.

BYD soll für die Endmontage, Prüfung und Verpackung des Home Hub und des Tischroboters verantwortlich sein. Apple hat die Produktion in Vietnam in den letzten Jahren erweitert, und einige iPads, AirPods, Apple Watches und Macs werden dort zusammengebaut.