Das neue iPad Pro mit M5 Chip ist da. Apple nutzt den heutigen Tag nicht nur, um ein neues 14 Zoll MacBook Pro mit M5-Chip anzukündigen, auch ein neues iPad Pro steht bereit.

iPad Pro M5 ist da

Die Kurzbeschreibung zum neuen iPad Pro mit M5 Chip formuliert der Hersteller wie folgt

Das neue iPad Pro kommt mit der nächsten Generation von Apple Chips, einem großen Sprung für KI Performance, schnellerem Speicher und den wegweisenden Fähigkeiten von iPadOS 26.

Damit ist zumindest ein Großteil der Neuerungen, die Apple dem Gerät spendiert, umschrieben. Wir möchten allerdings etwas ausführlicher auf die Verbesserungen eingehen. Zunächst einmal ermöglicht der M5 das fortschrittlichste iPad Erlebnis aller Zeiten und packt laut Apple eine unglaubliche Power und KI Performance in das ultramobile Design des iPad Pro.

Mit einer GPU der nächsten Generation mit einem Neural Accelerator in jedem Kern sorgt der M5 für einen enormen Sprung bei der Performance für iPad Pro Nutzer. Das neue iPad Pro liefert eine bis zu 3,5-mal schnellere KI Performance als das iPad Pro mit M4 und ist bis zu 5,6-mal schneller im Vergleich zum iPad Pro mit M1.

Darüberhinaus feiern zwei weitere Chips im iPad Pro ihre Premiere, die Apple erst im vergangenen Monat vorgestellt hat. Die Rede ist vom N1 und C1X. Beim N1 handelt es sich um einen neuen Apple Chip für drahtlose Netzwerke. Dieser ermöglicht eine neue Generation drahtloser Technologien und unterstützt WLAN 7 auf dem iPad Pro. Auch das C1X Modem kommt in die iPad Pro Cellular Modelle und liefert bis zu 50 Prozent schnellere mobile Datenverbindungen als sein Vorgänger, bei noch höherer Effizienz.

Zudem setzt Apple auf viele weitere Features, die wir bereits vom M4-Modell kennen. Dazu zählen unter anderem das Ultra Retina XDR Display, sowie das dünne Design

Preis & Verfügbarkeit

Das neue iPad Pro kann in 11 Zoll und 13 Zoll sowie in den Farben Silber und Space Schwarz ab sofort über den Apple Online Store als 256 GB, 512 GB, 1 TB oder 2 TB Modell vorbestellt werden. Das 11 Zoll iPad Pro ist ab 1.099 Euro für das Wi-Fi Modell und ab 1.349 Euro für das Wi-Fi + Cellular Modell erhältlich. Das 13 Zoll iPad Pro ist ab 1.449 Euro für das Wi-Fi Modell und 1.699 Euro für das Wi-Fi + Cellular Modell erhältlich.

Es wird ab Mittwoch, 22. Oktober an Kunden ausgeliefert und in den Apple Stores und bei autorisierten Apple Händlern verfügbar sein.