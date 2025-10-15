Apple hat im Laufe des heutigen Tages ein neues 14 Zoll MacBook Pro, ein neues 11 Zoll und 13 Zoll iPad Pro und ein neues Modell von Vision Pro angekündigt. Alle drei Produkte haben eine Gemeinsamkeit, sie basieren auf dem neuen M5-Chip. Wir möchten euch die Leistung des M5 etwas näher bringen.

M5-Chip ist da

Apple spricht grundsätzlich davon, dass der M5 im Vergleich zum M4 eine mehr als 4-mal höhere GPU Spitzenrechenleistung für KI liefert und eine GPU der nächsten Generation mit einem Neural Accelerator in jedem Kern, eine leistungsstärkere CPU, eine schnellere Neural Engine und eine höhere Band­breite für den gemeinsamen Arbeitsspeicher hat.

Zunächst einmal basiert der M5 auf der 3 Nanometer Technologie der dritten Generation und führt eine 10-Core GPU Architektur der nächsten Generation mit einem Neural Accelerator in jedem Kern ein. Damit können KI Workloads auf der GPU deutlich schneller ausgeführt werden, mit einer mehr als 4-mal höheren GPU Spitzenrechenleistung im Vergleich zum M4. Außerdem bietet die GPU verbesserte Grafikfähigkeiten und Raytracing der dritten Generation, was zusammen eine bis zu 45 Prozent höhere Grafikperformance im Vergleich zum M4 ermöglicht. Der M5 hat den weltweit schnellsten Performance-Kern mit einer bis zu 10-Core CPU, bestehend aus sechs Effizienz-Kernen und bis zu vier Performance-Kernen. Gemeinsam liefern sie gegenüber dem M4 eine bis zu 15 Prozent schnellere Multithread Performance.

Mit der GPU Architektur der nächsten Generation im M5 ist jeder Compute-Block des Chips für KI optimiert. Die 10-Core GPU hat einen dedizierten Neural Accelerator in jedem Kern und liefert so im Vergleich zum M4 eine mehr als 4-mal höhere GPU Spitzenrechenleistung und im Vergleich zum M1 eine über 6-mal höhere GPU Spitzenrechenleistung für KI. Mit dem M5 profitieren jetzt das neue 14 Zoll MacBook Pro und das neue iPad Pro von einer erheblich beschleunigten Verarbeitung für KI-basierte Workflows, wie zum Beispiel die Ausführung von Diffusionsmodellen in Apps wie Draw Things oder die lokale Ausführung großer Sprachmodelle mit Plattformen wie webAI.

Der M5 hat außerdem eine verbesserte 16-Core Neural Engine, eine leistungsstarke Media Engine und eine mit 153 GB/s fast 30 Prozent höhere Bandbreite für den gemeinsamen Arbeitsspeicher. Der M5 bringt seine branchenführende, energieeffiziente Performance in das neue 14 Zoll MacBook Pro, das iPad Pro und die Apple Vision Pro, sodass jedes Gerät auf seine eigene Art Höchstleistungen erzielen kann. Zukünftig – so unsere Vermutung – wird der M5 auch im MacBook Air, iMac und Mac mini landen.