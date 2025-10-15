Anfang dieser Woche hat Apple die Beta 3 zu iOS 26.1 und kurze Zeit später die Public Beta 3 veröffentlicht. Nun haben freiwillige Tester ebenfalls die Möglichkeit, eine neue Public Beta Firmware für AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 und AirPods 4 zu installieren. Diese trägt die Build 8B5014c. Entwickler können diese Build bereits seit letzter Woche nutzen.

AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 und AirPods 4: neue Public Beta Firmware ist da

Begleitend zu den Betas zu iOS 26.1 stellt Apple auch Beta-Updates für seine aktuellen Kopfhörer zur Verfügung. Diese können sowohl von eingetragenen Entwicklern als auch Teilnehmern am Apple Beta Programm installiert werden. Mit der Build 8B5014c steht nun eine neue Build für freiwillige Tester zur Verfügung.

Auch wenn Apple der Beta-Version keine Release-Notes beifügt, lässt sich erahnen, welche Neuerungen implementiert werden. Die iOS 26.1 Beta 1 hat „verraten“, dass Apple neue Sprachen für AirPods Live-Übersetzung einführen wird. Dazu zählen Japanisch, Koreanisch, Italienisch und Chinesisch (sowohl traditionelles als auch vereinfachtes Mandarin). Wir gehen davon aus, dass diese Erweiterung für die AirPods im Vorfeld im Rahmen der Beta-Phase getestet wird.

Die Sprache Deutsch wird übrigens auch unterstützt, das Problem ist nur, dass die Live-Übersetzung mit AirPods nicht verfügbar, wenn man sich in der EU befindet und das Land oder die Region eures Apple-Kontos ebenfalls in der EU liegt.

