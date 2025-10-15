Seit über einem Jahr ist bekannt, dass Loot (deutscher Titel: „Reich!“) in die dritte Staffel gehen wird. Nachdem wir kürzlich bereits den offiziellen Trailer zu Gesicht bekommen haben, ist es heute endlich soweit und „Loot – Staffel 3“ startet auf Apple TV. Lasst euch an dieser Stelle nicht irritieren. Wir sprechen ganz bewusst von Apple TV und nicht von Apple TV+. Apple hat seinen Video-Streaming-Dienst kürzlich umbenannt.

„Loot – Staffel 3“ startet auf Apple TV

Apples Original-Serie „Loot“ startet heute mit vollem Einsatz in die dritte Staffel. Konkret warten die ersten beiden Folgen der zehnteiligen dritten Staffel auf euch. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 10. Dezember neue Episoden.

In „Loot“ begibt sich Molly Wells (Rudolph) auf eine Reise der Selbstfindung, nachdem sie von ihrem wohlhabenden Ehemann John Novak (Adam Scott), einem Milliardär aus dem Technologiesektor, nach 20-jähriger Ehe eine Scheidungsabfindung in Höhe von 87 Milliarden Dollar erhalten hat. Sie blüht in ihrer Rolle als Leiterin ihrer philanthropischen Organisation, der Wells Foundation, auf.

Molly hat den Jet für die dritte Staffel gelandet, nachdem sie im Finale der zweiten Staffel zusammen mit ihrem vertrauten Assistenten Nicholas (Joel Kim Booster) Mollys Privatjet bestiegen und ihm den Auftrag gab, sie so weit weg wie möglich zu bringen, nachdem ihre Milliardärskollegen ihr verstärktes philanthropisches Engagement kritisiert hatten und ihrem unangenehmer Austausch mit ihrem Kollegen Arthur (Nat Faxon).

Kleiner Vorgeschmack gefällig? Wir haben euch den offiziellen Trailer eingebunden.