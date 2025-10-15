Apple hat vor wenigen Augenblicken eine verbesserte Apple Vision Pro mit dem leistungsstarken M5 Chip und dem bequemen Dual Band aus Strickgewebe angekündigt. Damit erhalten nicht nur das MacBook Pro und das iPad Pro den neuen M5-Chip, sondern auch Apple Vision Pro. Ein erfreulicher Nebenaspekt bei Vision Pro (2. Generation) ist, dass dieses Modell 300 Euro preiswerter ist, als der Vorgänger.

Apple kündigt Vision Pro mit M5-Chip an

Apple hat soeben ein neues Modell von Vision Pro angekündigt. Zunächst einmal wurde Vision Pro der M5-Chip verpasst. Dieser sorgt für einen Sprung bei der Performance, verbessertes Display-Rendering, schnellere KI-basierte Workflows und eine längere Batterielaufzeit sorgt.

Apple schreibt

Der M5 in der Vision Pro basiert auf 3 Nanometer Technologie der dritten Generation und hat eine fortschrittliche 10-Core CPU für eine höhere Multithread Performance. Dies ermöglicht schnellere Erlebnisse innerhalb des gesamten Systems, einschließlich kürzerer Ladezeiten für Apps und Widgets sowie reaktionsschnelleres Surfen im Web. Die 10-Core GPU Architektur der nächsten Generation bringt Unterstützung für Hardware-beschleunigtes Raytracing und Mesh Shading, wodurch Entwickler:innen erstaunliche Details bei Licht, Schatten und Reflexionen in Spielen wie Control umsetzen können. Mit dem M5 rendert die Apple Vision Pro im Vergleich zur vorherigen Generation zehn Prozent mehr Pixel auf den speziell entwickelten Micro-OLED Displays, was zu einem klareren Bild mit schärferem Text und detailreicheren Visuals führt. Außerdem kann die Vision Pro die Bildwiederholrate auf bis zu 120 Hz anheben, um Bewegungsunschärfe zu reduzieren, wenn Anwender sich ihre physische Umgebung ansehen, und um beim Nutzen des virtuellen Mac Displays ein noch flüssigeres Erlebnis zu ermöglichen. Die Vision Pro mit M5 arbeitet mit dem speziell entwickelten R1 Chip zusammen, der Input von zwölf Kameras, fünf Sensoren und sechs Mikrofonen verarbeitet und neue Bilder innerhalb von zwölf Millisekunden an die Displays streamt, um eine Echtzeit-Ansicht der Umgebung zu ermöglichen. Die hochleistungsfähige Batterie unterstützt bis zu zweieinhalb Stunden allgemeine Nutzung und bis zu drei Stunden Videowiedergabe, alles mit einer einzigen Ladung. Es ist darüber hinaus einfach, die Vision Pro über längere Zeiträume zu Hause, im Büro oder auf dem Weg zur Arbeit zu nutzen, indem die Batterie mit einer Stromquelle verbunden wird.

Die hochleistungsfähige Batterie unterstützt bis zu zweieinhalb Stunden allgemeine Nutzung und bis zu drei Stunden Videowiedergabe, alles mit einer einzigen Ladung. Es ist darüber hinaus einfach, die Vision Pro über längere Zeiträume zu Hause, im Büro oder auf dem Weg zur Arbeit zu nutzen, indem die Batterie mit einer Stromquelle verbunden wird.

Neues Dual Band aus Strickgewebe bietet eine bequemere Passform

Ein Kritikpunkt der ursprünglichen Vision Pro war der Tragekomfort. Hier steuert Apple nun mit einem neuen Dual Band aus Strickgewebe entgegen. Es hat oben und unten Bänder aus einem durchgehenden 3D Gewebe mit einer einzigartigen Rippenstruktur, die gepolstert, atmungsaktiv und elastisch ist. Das untere Band hat Rippen aus elastischem Stoff mit Einsätzen aus Wolfram, die für ein Gegengewicht für mehr Komfort, Balance und Stabilität sorgen. Mit dem intuitiven Dual-Anpassrad könnt ihr Feinabstimmungen vornehmen, um eure ideale Passform zu finden. Das neue Dual Band aus Strickgewebe kommt in den Größen S, M und L. Es ist auch separat erhältlich und mit der Apple Vision Pro der vorherigen Generation kompatibel. Ihr könnt die für euch passende Größe ganz einfach in der Apple Store App für iPhone herausfinden.

Preis & Verfügbarkeit

Die Apple Vision Pro mit dem M5 Chip und dem Dual Band aus Strickgewebe ist ab 3.699 Euro und mit 256 GB, 512 GB und 1 TB Speicherkapazität erhältlich. Das verbesserte Modell kann ab sofort über den Apple Online Store vorbestellt werden und wird zum 22. Oktober 2025 ausgeliefert.