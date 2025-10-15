Apple plant für nächstes Jahr ein entscheidendes Kamera-Upgrade für das iPhone. Berichten zufolge soll eine Hauptkamera mit variabler Blende zum Einsatz kommen. Nun meldet sich ETNews zu Wort und bestätigt, dass die neue Technologie exklusiv den Pro-Modellen vorbehalten sein wird.

Mehr Kontrolle über Licht und Tiefe

Eine variable Blende funktioniert im Grunde wie die Pupille des menschlichen Auges. Bei wenig Licht öffnet sie sich weit, um so viel Helligkeit wie möglich einzufangen, während sie sich bei strahlendem Sonnenschein verengt, um eine Überbelichtung zu verhindern.

Die aktuellen iPhone Pro Modelle verwenden eine feste Blende von ƒ/1,78. Das iPhone 18 Pro könnte laut ETNews eine variable Blende erhalten. Die variable Blende kann den Lichteinfall in dunkleren Umgebungen erhöhen, was zu klareren und helleren Bildern führt. In der Praxis bedeutet dies auch eine deutlich präzisere Kontrolle über die Tiefenschärfe. Man könnte also gezielter entscheiden, wie stark der Hintergrund im Vergleich zum Hauptmotiv verschwommen sein soll. Das bringt kreative Möglichkeiten, die man sonst nur von professionellen Kameras kennt.

Die Idee ist nicht komplett neu. Samsung hatte bereits im Jahr 2018 beim Galaxy S9 eine variable Blende verbaut, die Funktion aber aufgrund von hohem Preis und zusätzlichem Platzbedarf in den Folgejahren wieder verworfen. Apple scheint nun einen Weg gefunden zu haben, die Hürden zu meistern. So spricht das Unternehmen angeblich bereits mit Zulieferern wie LG Innotech und Foxconn über die Produktion der neuen Kameramodule. Sollte es Apple gelingen, die Technik elegant und ohne Kompromisse beim Design zu integrieren, wäre das ein großer Vorteil.