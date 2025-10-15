Apples Services-Chef Eddy Cue hat sich in der jüngsten Podcast-Episode von „The Town“ zur Umbenennung von Apple TV+ geäußert und dabei einige interessante Details preisgegeben. Die Entscheidung, das Plus aus dem Namen zu streichen, sorgt bei vielen für Verwirrung. Cue sieht das allerdings ganz anders.

Warum das Plus verschwinden musste

In der Podcast-Episode erklärt Cue die Logik hinter der Namensänderung überraschend pragmatisch. Das Plus wurde ursprünglich verwendet, weil andere bezahlte Dienste des Unternehmens ebenfalls so benannt wurden. Er verweist dabei auf iCloud+ und News+, die beide eine kostenlose Basisversion anbieten. Das Plus sollte also die Premium-Stufe kennzeichnen.

Allerdings hinkt dieser Vergleich etwas. Apple Fitness+ bietet keine kostenlose Version, genau wie Apple Music und Apple Arcade komplett ohne Plus auskommen, obwohl sie ausschließlich kostenpflichtig sind. Die Namensgebung bei Apple folgt also keinem wirklich einheitlichen System. Cue räumt das indirekt ein, wenn er sagt, dass intern ohnehin alle nur von „Apple TV“ gesprochen haben. Warum also nicht offiziell nachziehen?

Keine Angst vor Verwechslungen

Viele befürchten nun ein Durcheinander zwischen dem Streaming-Dienst, der App und der Hardware. Cue zeigt sich davon unbeeindruckt. Die Apple TV App sei der Zugang zum Dienst, während die Hardware Apple TV 4K heißt. Diese Unterscheidung hält er für ausreichend klar. Ob Kunden das genauso sehen werden, bleibt abzuwarten. In der Praxis dürfte der Kontext aber meist für Klarheit sorgen.

Nutzerzahlen

Besonders spannend wird es, als der Podcast-Host nach den Zuschauerzahlen fragt. Gerüchte sprechen von etwa 45 Millionen Nutzern. Cue dementiert nicht direkt, deutet aber an, dass die tatsächliche Zahl deutlich höher liegt. Konkrete Zahlen nennt er natürlich nicht.

Netflix kommt zum Vergleich auf über 300 Millionen Abonnenten, Disney+ auf knapp 126 Millionen. Apple könnte sich irgendwo in der Region des Paramount+ Streamingdienstes bewegen, der sich im Bereich von 75 Millionen Abonnenten aufhält. Das klingt bescheiden, passt aber zur Strategie. Apple betrachtet seinen Streaming-Dienst nicht als isoliertes Geschäftsmodell, sondern als Teil des größeren Ökosystems. Der Dienst soll Kunden an die Plattform binden. Dass dabei aktuell Verluste anfallen, nimmt Apple bewusst in Kauf.

Neue Hardware steht bevor

Für diese Woche wird auch eine neue Apple TV Hardware erwartet. Manche spekulieren über eine weitere Namensänderung, doch Cues Aussagen deuten eher darauf hin, dass Apple den Begriff Apple TV beibehält, um ihn in allen Bereichen konsequent durchzuziehen.