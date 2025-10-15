FRITZ! hat die diesjährige Network X in Paris genutzt, um zwei neue FRITZ!Box-Modelle für Glasfaseranschlüsse anzukündigen. Die Rede ist von der FRITZ!Box 5630 und FRITZ!Box 5630 XGS.

FRITZ! kündigt FRITZ!Box 5630 und FRITZ!Box 5630 XGS an

FRITZ! hat die FRITZ!Box-Modelle FRITZ!Box 5630 und FRITZ!Box 5630 XGS für den Glasfaseranschluss angekündigt.

Das Komfortmodell FRITZ!Box 5630 für Top-Geschwindigkeiten an GPON- und AON-Anschlüssen sowie die neue FRITZ!Box 5630 XGS, ein Kompaktmodell für besonders schnelle XGS-PON-Anschlüsse und Multigigabittarife. Beide Modelle haben Wi-Fi 7 mit bis zu 3,5 GBit/s an Bord und verfügen über je einen 2,5-GBit/s-WAN/LAN- sowie 3 Gigabit-LAN-Anschlüsse.

Die Highlights der FRITZ!Box 5630 XGS und FRITZ!Box 5630

Leistungsstarke integrierte Glasfaserrouter zum direkten Einsatz am Anschluss

FRITZ!Box 5630 XGS: Unterstützt den Standard XGS-PON für Tarife mit mehreren GBit/s

FRITZ!Box 5630: Unterstützt die Standards GPON bis 2,5 GBit/s, AON bis 1 GBit/s

Am Glasfasermodem (ONT) mit 2,5 GBit/s (WAN) einsetzbar

Wi-Fi 7: 2 x 2 auf 5 GHz und 2,4 GHz

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s

WLAN Mesh für die nahtlose Integration von mobilen Geräten und flächendeckende und stabile Verbindungen

1 x 2,5-GBit/s-WAN/LAN- und 3 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

1 x USB 3.0 für Speichermedien und Drucker

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE

Eine Preis sowie eine Verfügbarkeit hat der Hersteller noch nicht genannt.