Am Wochenende berichtete Bloombergs Mark Gurman, dass Apple diese Woche wahrscheinlich drei neue M5-Produkte auf den Markt bringen wird, was Apple erst kürzlich offiziell angeteasert hat. Nun scheint es, als stünden auch neue Updates für das Apple TV 4K und den HomePod mini kurz bevor.

Leere Regale deuten auf neue Geräte hin

Wer in diesen Tagen einen HomePod mini oder ein Apple TV kaufen möchte, könnte vor leeren Regalen stehen. In einigen Apple Stores weltweit schwinden die Bestände, was ein klassisches Vorzeichen für baldige Produktneuheiten aus Cupertino ist. Besonders auffällig ist die Lage im Londoner Flagship-Store an der Regent Street, wo der HomePod mini laut MacRumors bereits komplett vergriffen ist.

Der HomePod mini wird intelligenter

Die Gerüchteküche erwartet für den kleinen Lautsprecher ein ordentliches Upgrade. Ein neuer Chip, vermutlich der S9 oder eine neuere Variante, soll den Weg für die kommende Version von Siri mit Apple Intelligence ebnen. Damit würde der HomePod mini deutlich intelligenter und reaktionsschneller. Für eine stabilere Verbindung könnte ein von Apple entwickelter WLAN-Chip mit Wi-Fi 6E oder sogar Wi-Fi 7 sorgen.

Auch der Klang selbst soll verbessert werden. Denkbar sind ein zweiter aktiver Treiber für eine bessere Kanaltrennung, ein weit auslenkender Treiber für einen kräftigeren Bass sowie größere oder zusätzliche Passivradiatoren. Eine verfeinerte Schallführung im Gehäuse könnte Verzerrungen reduzieren und das 360-Grad-Klangbild verbessern. Ein Mikrofon-Setup mit drei Außenmikros und einem nach innen gerichteten Mikro hilft zudem dabei, Sprachbefehle auch bei hoher Lautstärke sicher aufzunehmen. Wahrscheinlich gibt es auch einen Schwung neuer Farben.

Mehr Leistung für das Apple TV 4K

Auch das Apple TV steht offenbar vor einer Frischzellenkur. Ein A17 Pro Chip würde die kleine Streaming-Box zu einem echten Kraftpaket machen. Das aktuelle Apple TV 4K verfügt noch über einen A15. Die Leistungssteigerung bringt bessere Grafik in Spielen und mehr Spielraum für zukünftige Softwarefunktionen. Hier wird vor allem die Unterstützung von Apple Intelligence eine wichtige Rolle spielen.

Neben den bereits bekannten Features könnte Apple Intelligence in Zukunft auf dem Apple TV eine ganz neue Dimension der KI-Nutzung in den Apple-Kosmos bringen. Stellt euch vor, ihr sagt eurem Apple TV, dass es euch Komödien zeigen soll, die zu eurer aktuellen Stimmung passen, oder dass es direkt zu einer bestimmten Szene springen soll, indem ihr die Szene einfach beschreibt. KI könnte das Apple TV von einem vielseitigen Streamer zu einem intuitiven Assistenten im Wohnzimmer machen. Auch beim Apple TV soll der neue WLAN-Chip zum Einsatz kommen.