Apple hat im Laufe des heutigen Tages neben dem iPad Pro M5 und Vision Pro M5 auch das neue 14 Zoll MacBook Pro mit M5-Chip angekündigt. Nachdem Apple in den letzten Jahren aus Umweltgründen bei verschiedenen Gründen auf Netzteile im Lieferumfang verzichtet hat, hat es nun auch das neuen MacBook Pro mit M5-Chip getroffen – zumindest in Europa.

Apple liefert M5 MacBook Pro in Europa ohne Netzteil aus

Wirft man einen Blick in den Apple Online Store, so stellt man fest, dass Apple beim neuen 14 Zoll MacBook Pro mit M5-Chip hierzulande auf ein Netzteil im Lieferumfang verzichtet. Allerdings ist nicht nur Deutschland betroffen, auch in vielen weiteren Ländern verzichtet Apple, darunter Großbritannien, Irland, Italien, Frankreich, die Niederlande, Norwegen und weiteren. Grund hierfür könnten europäische Vorschriften zu „Abfällen aus Elektro- und Elektronikgeräten“ sein.

In den USA und allen anderen Ländern außerhalb Europas wird das neue MacBook Pro mit dem 70W USB-C Netzteil ausgeliefert. Ein USB-C auf MagSafe 3 Kabel liegt weltweit dem Lieferumfang bei.

Während des Bestellprozesses für das neue 14 Zoll MacBook Pro mit M5-Chip bietet euch Apple optional ein 70W USB-C Netzteil für 65 Euro sowie ein 96W USB-C Netzteil für 85 Euro an. Alternativ könnt ihr euch auch ein leistungsstarkes USB-C Netzteil eines Drittanbieters bei Amazon bestellen.