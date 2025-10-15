Apple hat vor wenigen Augenblicken das neue 14 Zoll MacBook Pro mit M5-Chip angekündigt. Nachdem der Hersteller aus Cupertino am späten gestrigen Abend Produktneuheiten in Aussicht stellte, war es nur eine Frage der Zeit, bis diese offizielle präsentiert werden Vor wenigen Augenblicken war es soweit und Apple ein ein aktualisiertes 14 Zoll MacBook Pro „aus dem Hut gezaubert“.

Apple kündigt M5 MacBook Pro an

Apple hat soeben das 14 Zoll MacBook Pro angekündigt. Dabei handelt es sich um ein klassisches Leistung-Upgrade. Neben dem leistungsstärkeren Chip, setzt der Hersteller noch auf weitere Verbesserungen. Dazu zählen unter anderem eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden.

Mit dem M5 wird das 14 Zoll MacBook Pro noch schneller, leistungsfähiger und macht einen enormen Sprung bei der KI Performance. Der M5 Chip hat eine GPU der nächsten Generation mit einem Neural Accelerator in jedem Kern und liefert eine bis zu 3,5-mal bessere KI Performance und eine bis zu 1,6-mal schnellere Grafikleistung als die vorherige Generation.

Der M5 hat außerdem eine schnellere und effizientere CPU, eine verbesserte Neural Engine und eine höhere Speicherbandbreite, die alles schneller macht – vom Öffnen von Apps bis zum Ausführen großer Sprachmodelle (LLMs) auf dem Gerät. Er sorgt zudem für eine unglaubliche Batterielaufzeit von bis zu 24 Stunden, damit Nutzer ihre Pro Workflows überallhin mitnehmen können. Mit der neuesten Speichertechnologie liefert das 14 Zoll MacBook Pro mit M5 eine schnellere SSD Performance als die vorherige Generation für Aufgaben wie das Importieren von RAW Bilddateien oder das Exportieren großer Videos.

Apple setzt bei dem Gerät weiterhin auf ein Liquid Retina XDR Display mit Option für Nanotexturglas, eine 12MP Center Stage Kamera, ein 6‑Lautsprecher-System, eine Vielzahl von Anschlüssen, Apple Intelligence Fähigkeiten und vieles mehr. Insgesamt bietet das 14 Zoll MacBook Pro mit M5 eine branchenführende Kombination aus Leistung und Funktionen – damit ist es laut Apple ein hervorragendes Angebot und starkes Upgrade für bestehende und neue Mac Nutzer.

Preis & Verfügbarkeit

Das neue 14 Zoll MacBook Pro mit M5 ist in Space Schwarz und Silber erhältlich und kann ab heute zum Preis ab 1.799 Euro über den Apple Online Store vorbestellt werden. Es ist ab Mittwoch, 22. Oktober erhältlich.