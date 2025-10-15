Apple hat sein Zubehörsortiment für das iPad Air um eine schicke Option erweitert. Parallel zur Vorstellung der M5 iPad Pro Modelle wurde das Magic Keyboard in einer neuen Farbvariante für das iPad Air veröffentlicht.

Magic Keyboard für iPad Air in Schwarz

Bisher war das aktuelle Magic Keyboard für das iPad Air nur in Weiß erhältlich. Es basiert auf dem älteren Magic Keyboard für das iPad Pro und das iPad Air, das es sowohl in einer schwarzen als auch in einer weißen Variante gab. Anfang des Jahres wurde die Tastaturhülle durch eine überarbeitete Version ersetzt, die jedoch nur in Weiß erhältlich war. Ab sofort ist das Magic Keyboard für das iPad Air auch in einem eleganten Schwarz erhältlich.

Die Preise liegen bei 329 Euro für die 11 Zoll Variante und 349 Euro für die größere 13 Zoll Version. Neben dem neuen schwarzen Modell ist die weiße Variante weiterhin verfügbar.

Trotz des relativ hohen Preises ist das Magic Keyboard ein großer Gewinn für das iPad Air. Tippen fühlt sich damit sehr gut an. Es hat ein großes Trackpad, einen USB‑C Anschluss zum Pass‑Through Laden und es schützt die Vorder‑ sowie Rückseite. Zudem bietet es ein schickes, freischwebendes Design. Dabei lässt sich das iPad Air magnetisch an das Magic Keyboard befestigen und stufenlos für den besten Betrachtungs­winkel einstellen.

Die neue Farboption ist eine willkommene Neuerung, die sich insbesondere im Alltag bemerkbar machen dürfte. Die dunklere Oberfläche des Magic Keyboard ist deutlich weniger anfällig für sichtbaren Schmutz und Abnutzungsspuren als das weiße Pendant. Technisch bleibt das Keyboard allerdings unverändert. Es verzichtet weiterhin auf die Tastaturbeleuchtung und das Aluminiumgehäuse des teureren Pro-Modells und setzt stattdessen auf das bewährte gummierte Material.