Das neue iPad Pro mit M5-Chip ist da, zumindest fast. Apple hat die neue Generation im Laufe des heutigen Tages vorgestellt. Das M5 iPad Pro kann auch schon vorbestellt werden, wird allerdings erst in der kommenden Woche (22. Oktober 2025) ausgeliefert. Gleichzeitig landen die Geräte vor Ort in den Apple Stores und in Partner Stores. Blickt man etwas detaillierter auf das neue iPad Pro, so stellt man fest, dass Apple die Modelle je nach Speichergröße mit unterscheidlichen RAM- und CPU-Konfigurationen verkauft.

Neues iPad Pro mit M5: Modelle kommen mit unterschiedlichen RAM-Größen und CPU-Kernen

Es ist kein Novum, dass Apple ein iPad oder einen Mac in unterschiedlichen Ausführungen anbietet. Dies setzt sich am heutigen Tag beim neuen iPad Pro mit M5-Chip fort. M5-Chip ist nicht gleich M5-Chip. Je nach ausgewählter Speichergröße erhaltet ihr unterschiedliche Konfigurationen. Das Ganze sieht wie folgt aus:

256GB Speicher: 12GB RAM sowie M5-Chip mit 9-Core CPU und 10-Core GPU

512GB Speicher: 12GB RAM sowie M5-Chip mit 9-Core CPU und 10-Core GPU

1TB Speicher: 16GB RAM sowie M5-Chip mit 10-Core CPU und 10-Core GPU

2TB Speicher: 16GB RAM sowie M5-Chip mit 10-Core CPU und 10-Core GPU

Kurzum: Die beiden kleineren Speichergrößen erhalten 12GB Arbeitsspeicher und eine 9-Core CPU und das 1TB sowie 2TB Modell erhalten 16GB RAM und eine 10-Core CPU. Während Apple in den letzten Jahren oftmals die unterschiedlichen Konfigurationen irgendwo im Kleingedruckten thematisiert hat, wird das Ganze nun während des Bestellvorgangs verdeutlicht.