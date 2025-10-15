Waipu.tv hat ein neues Starterpaket aufgelegt. Für nur 4,99 Euro pro Monat heißt es „Auspacken, einstecken, fernsehen“. Kombiniert werden Waipu.tv Start sowie der vielfach prämierte Waipu.tv Stick. Dies ermöglicht den perfekten Einstieg in die moderne Fernsehwelt.

Waipu.tv: neues TV-Starterpaket für nur 4,99 Euro pro Monat (inkl. neuem TV-Stick)

Der TV-Streaming-Anbieter Waipu.tv hat ein neues Starterpaket inkl. Hardware aufgelegt. Für 4,99 Euro im Monat ist waipu.tv Start das günstigste IPTV-Angebot und auch im Vergleich zu Kabelangeboten deutlich besser in Umfang und Preis.

Das neue Paket waipu.tv Start bietet mit über 200 Sendern das größte deutschsprachige Programmangebot außerhalb der waipu.tv-Produktwelt. Funktionen wie Pause, Instant Restart und Live Seeking sorgen für ein komfortables Fernseherlebnis. Der Stick wird einfach in den HDMI-Port gesteckt, mit dem WLAN verbunden – und schon startet das Fernsehen.

Der neue waipu.tv Stick kombiniert einfache Handhabung mit modernster Technik: ein Quad-Core-Prozessor, 3 GB RAM und 32 GB Speicher sorgen für blitzschnelles Umschalten und flüssiges Laden von Apps. 4K/UHD, HDR10+ und Dolby Atmos garantieren brillante Bild- und Tonqualität. Die Premium-Fernbedienung mit beleuchteten Tasten und smarten Sensoren ermöglicht eine intuitive Bedienung für alle Generationen. Der Stick ist im Start-Abo inklusive

Übersicht

Inklusive: waipu.tv Stick (Miete für Stick ist im Abo enthalten)

Sender: über 200 Kanäle

Komfortfunktionen: Pause, Instant Restart, Live Seeking

Besonderheiten: einfacher Wechsel zu Mediatheken wie ARD, ZDF und Streamingdiensten wie Netflix, Disney+, Amazon Prime & Co.

Installation: Plug & Play – Stick einstecken, sofort fernsehen

Upgrade: jederzeit Wechsel in hochwertigeres waipu.tv-Paket möglich

Das neue Waipu.tv. Starterpaket ist ab sofort zum Preis von 4,99 Euro pro Monat über diese spezielle Waipu.tv Webseite buchbar.

>>> Hier geht es direkt zu Waipu.tv Start <<<